El caso de los hermanos Diego y Néstor Francisconi, ambos condenados por delitos similares

Seguramente los lectores recordarán el caso de Diego Francisconi, de 51 años, el hombre que se hizo conocido hace un año, acusado por abuso a una niña que es familiar de su pareja, de 23 años, quien se fue de su casa para acompañarlo.

Francisconi llevaba siete años en pareja, desde que ella tenía 16 años, y vivieron un tiempo en Paranacito y los últimos años en el barrio Piter de Gualeguaychú, con ayuda de la familia de la chica. En abril del año pasado, cuando “salta” la acusación, Francisconi se fue al delta y poco después su novia lo siguió.

El hombre fue condenado el 12 de noviembre de 2025, en un juicio abreviado, a 7 años y 6 meses de prisión.

El caso de Néstor

En esta historia, apareció casi en forma simultánea el caso de Néstor Francisconi, hermano de Diego. Néstor fue acusado por su expareja de haber violado a su hija cuando era padrastro.

La víctima ya tenía 16 años cuando los contó, pero los hechos denunciados remontaban a cuando la niña tenía entre 10 y 12 años.

Tomó el tema la fiscal Natalia Bartolo, y la ahora joven declaró en Cámara Gesell. Se encontraron pruebas, además, de abuso sexual agravado con acceso carnal cometido contra una menor y por la situación de convivencia preexistente. El miércoles pasado, en un juicio abreviado, Néstor Francisconi fue condenado a 8 años de prisión.

Ahora, los hermanos Francisconi se encuentran en el pabellón para internos condenados por delitos contra la integridad física y sexual de las personas, en la Unidad Penal 9 de El Potrero.

Fuentes: El Argentino, Máxima.