Millonaria estafa de una agencia de turismo: decenas de damnificados son de Gualeguaychú

Una ola de indignación sacude al sector turístico tras la denuncia masiva contra la agencia Traveling Turismo (también vinculada a la firma New Road). Bajo la modalidad de ofertas tentadoras y una aparente solvencia respaldada por el legajo habilitante 18716, la empresa habría recaudado centenares de miles de dólares antes de cesar toda comunicación. Actualmente, un grupo de más de 260 damnificados se organiza legalmente tras quedarse sin sus ahorros y sin los viajes prometidos, informó el sitio especializado Reportur.

Entre los damnificados, se supo que hay decenas de personas de Gualeguaychú. El esquema delictivo habría funcionado como una estafa piramidal, ya que la agencia con sede en calle Florida en CABA venía cumpliendo con sus clientes y ofertando tentadores paquetes turísticos.

En redes sociales se encuentra información sobre la Fest Travelling organizada por la empresa New Road en Gualeguaychú, en diciembre de 2025.

La operatoria, según describen las víctimas, consistía en la venta de paquetes turísticos con pagos totales o señas transferidas directamente a cuentas a nombre de Violeta Navarro, mientras que la cara visible de la organización era Diego Navarro. Los destinos más afectados incluyen clásicos a Brasil, donde dejaron varados a varios pasajeros; o el Caribe como Punta Cana con paquetes que se vendieron en unos 1100 dólares por persona, y fueron cancelados.

A diferencia de otras estafas virtuales, muchos de los afectados ya habían viajado con la empresa en años anteriores, lo que desactivó cualquier señal de alerta. «No fue ingenuidad, fue confianza», relata uno de los damnificados en sus redes sociales. El testimonio describe una situación de abandono total: «Llamé, escribí, insistí… más de 100 mensajes y 10 llamadas. La única respuesta fue el silencio o el bloqueo».

La empresa, que hasta hace poco mantenía una presencia activa en redes, comenzó a borrar comentarios de reclamos y a bloquear usuarios antes de desaparecer de sus oficinas físicas, ubicadas en el centro de la Ciudad de Buenos Aires.

Como informó Reportur.com.ar, una mujer de 49 años, dueña de Travels Checkin, fue detenida en Córdoba en el marco de una investigación por una presunta estafa vinculada a la venta de paquetes turísticos.

Fuentes: Reportur, MÁXIMA.