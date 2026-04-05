El Vía Crucis del Parque Unzué “no ha resucitado”

Sin negar la excelente respuesta que tuvo el Vía Crucis realizado el viernes en plaza Almeida, también es verdad que Gualeguaychú está desaprovechando el excelente circuito del Vía Crucis que tiene en el Parque Unzué grande.

Se trata de una idea que nació en Sarandí, Ruta Nacional 14, y luego en la gestión de Juan José Bahillo, se trasladó al Parque Unzué. Fue un trabajo del escultor Oscar Rébora, impulsado también con entusiasmo por su esposa, Margarita Pombo.

Es un complejo donde con esculturas gigantes se representa en un circuito de 300 metros, cada estación del Vía Crucis, que finaliza con el número 15, que es la resurrección. El trayecto puede realizarse de manera independiente a lo largo del día y cuenta con una audioguía disponible en la web oficial de turismo, que brinda información interpretativa para acompañar cada punto del itinerario y enriquecer la experiencia.

El Vía Crucis de Gualeguaychú fue el primero en el país en incorporar la figura Nº 15 "Jesús resucitado" incorporada por el Papa Francisco.

Esculturas de 2,5 metros

El Vía Crucis tiene 25 esculturas de 2,5 metros de altura, con 3 cruces de 7 metros y otras 3 cruces de menor tamaño, repartidas en quince estaciones.

Con respecto al trabajo realizado para llevar a cabo la reubicación de las imágenes Bahillo señaló en esa oportunidad que "el trabajo en conjunto que se ha hecho con distintas áreas municipales para tener el Vía Crucis Gualeguaychú más cerca de todos, ha sido muy bueno" y remarcó que "el traslado y la reubicación del mismo se hizo con el máximo cuidado y esfuerzo dada la magnitud de las imágenes, pero siempre con una enorme emoción por parte de todos los que intervinieron".

El lugar está equipado con asientos, cestos, iluminación, espacios con sombra, lagunas artificiales, y un espacio para estacionamiento y rotonda para ordenar el acceso y la salida del camino de la costa.

De modo que, tanto para actividades religiosas como para atractivo turístico, el Vía Crucis del Parque Unzué es un punto que costó mucho dinero y trabajo a la Municipalidad, y ahora aparece como dormido, a la espera de iniciativas que le den vida.

En estos días, el Vía Crucis está como sin mantenimiento, y por momentos se ha convertido en un lugar donde se observa basura y otras cosas inapropiadas. Casi como que es víctima de la desidia. Además, se pueden ver abejas sueltas que sobrevuelan las imágenes.

El predio es de la Municipalidad de Gualeguaychú. Quizás se podría realizar un acuerdo con la Iglesia Católica y hasta con alguna organización no gubernamental para devolverle la vida y la dinámica que ha perdido. No todas las ciudades del país tienen un espacio con estas características, que debería ser mejor aprovechado. Una deuda y un desafío para la gestión Davico.