Obispo Zordán: “Esta Pascua está atravesada por la incertidumbre”

El obispo de Gualeguaychú, monseñor Héctor Zordán, dijo en RADIOMÁXIMA que “esta Pascua está atravesada por la incertidumbre” por la situación mundial y también por “la realidad del país”.

Zordán manifestó que “a nivel mundial, el recrudecimiento de focos violentos en el mundo. El Papa Francisco decía que estamos en la Tercera Guerra Mundial a pedacitos, hay focos de conflictos serios que afectan a lo económico, lo político, lo social. No estamos tan lejos y nos llena de incertidumbre”.

Sobre la Argentina, expresó que “la realidad del país también nos llena de incertidumbre. La incertidumbre es no saber lo que va a pasar y no sabemos para dónde disparar, como decimos comúnmente”.

Agregó que “el mensaje que podemos dar es la esperanza que va más allá de la certeza, la esperanza que solo puede venir de encontrar sentido en una mirada trascendente más allá de la realidad, que la pueden dar Dios y la Fe. Dios pudo sacar vida en plenitud de la muerte”.

En cuanto al mensaje que se da en cada parroquia, Zordán manifestó que “cada sacerdote, de acuerdo a lo que está viviendo su comunidad, busca centrar el mensaje. Mi mensaje en la Misa Crismal de este miércoles, se centró en agradecer a la comunidad diocesana todo lo que cada uno hace para hacer más viva y más misionera la Iglesia Diocesana, y el segundo tema es del Bautismo, invitando a ser una memoria agradecida desde nuestro propio Bautismo porque un día fuimos bautizados y nos hicimos cristianos”.