El camionero sobreviviente dijo que debió aminorar la marcha por un desnivel en la Ruta 14

El fiscal Jorge Gutiérrez imputa al chofer chaqueño que sobrevivió al trágico siniestro ocurrido el jueves en el kilómetro 63 de la Ruta Nacional 14 de aminorar “imprudentemente” la marcha, pero el conductor, de apellido Román, dijo que lo hizo por la existencia de “un desnivel” en la carretera.

El jueves pasado, frente a Gualeguaychú, un camión Mercedes Benz que transportaba fuel oil colisionó “por alcance” contra el camión Iveco conducido por el chofer chaqueño, de 58 años. El camionero de la empresa Más Petrol murió calcinado por la explosión, y fue identificado como Gustavo Lauga, de 52 años, domiciliado en Capilla del Señor. Se produjo un voraz incendio que llevó varias horas para ser sofocado.

El fiscal Jorge Gutiérrez manifestó en RADIO MÁXIMA que “los Bomberos encontraron la billetera donde estaba el DNI. Se cortó el tránsito muchas horas, la idea era juntar los máximos rastros posibles y establecer si hubo frenada previa y cómo estaba la calzada”.

La declaración del camionero

Agregó que “el chofer quedó detenido, la alcoholemia por la pipeta le dio negativo y se hicieron pruebas de sangre y orina. Este sábado le recibimos declaración de imputado al hombre colisionado. Más allá de que faltan las pericias para establecer el lugar exacto y qué pasó, se le imputó que imprudentemente aminoró la marcha y fue alcanzado por el otro vehículo, que volcó sobre la banquina”.

Gutiérrez reveló que el chofer chaqueño declaró que “había descansado bien, que había hecho un viaje a San Pedro el día anterior y debió esperar por otro accidente que hubo en el puente, y que a la ruta 14 la conoce bien, traslada troncos, esta vez volvía vacío. Dijo que hay un desnivel, puso las balizas para que vieran que iba despacio y frenó, y cuando pasa el chasis por el desnivel, siente el golpe de atrás, no pudo ver porque por el golpe se le movieron los espejos, eso fue lo que declaró”.

Pericias que faltan

El fiscal también informó que “nos resta peritar el teléfono, él dice que llamó al 911, y queremos ver el rastreo satelital donde queda todo registrado cuando para, cuando frena, las velocidades que alcanza. Se lo acusa de haber provocado el accidente por una imprudencia. En el lugar del hecho existe un desnivel, hay que ver si tiene la magnitud para hacer la maniobra que hizo. Si uno va de día, el desnivel se ve a simple vista, y él viajaba tres veces por semana, así que conoce bien la ruta”.

Agregó Gutiérrez que “el otro camión está incinerado, vamos a peritar pero no sé si se va a recuperar algo, la alternativa que veo viable es el seguimiento satelital. No era un camión de una empresa grande, sino una empresa particular (Más Petrol) que distribuye combustible. Si llegara a tener seguimiento satelital vamos a poder ver a qué velocidad iba”.

Dijo asimismo que “este domingo le hacen la autopsia al fallecido, con Rayos X, para ver las fracturas que tiene, el estudio puede llegar a darnos algo de interés. También va a ser importante la pericia accidentológica, si alguien se descompensa se va para el costado, en este caso no fue así”.

Sobre la situación del camionero chaqueño, manifestó que “declaró y ofreció someterse a preguntas, siempre fue colaborativo, fijó domicilio en el Chaco, y se le otorgó la libertad”.