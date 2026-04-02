Un camionero murió calcinado por el choque en Ruta 14 frente a Gualeguaychú, y otro salvó su vida por milagro

Un camionero de 52 años domiciliado en Capilla del Señor, provincia de Buenos Aires, murió calcinado a las 13 de este jueves en el marco de un siniestro vial ocurrido en el kilómetro 63,5 de la Ruta Nacional 14, a poca distancia de la entrada a Gualeguaychú, en sentido hacia Concepción del Uruguay.

El trágico siniestro tuvo como protagonistas a un camión con cisterna que transportaba fuel oil, que tuvo un choque “por alcance” con otro camión Mercedes Benz con acoplado, sin carga, que viajaba hacia Caseros, departamento Uruguay en Entre Ríos.

El violento choque desde atrás por parte del camión con fuel oil, de la empresa Más Petrol, terminó con el incendio de ese vehículo. El conductor del vehículo que iba adelante, un hombre de 58 años domiciliado en Chaco, sintió el impacto de la colisión y se bajó rápidamente, con lo cual salvó su vida.

El jefe de Policía de Gualeguaychú, comisario mayor Ramiro Urroz Denaday, dijo a MÁXIMA que la escena mostraba claramente el tremendo impacto del camión que circulaba por detrás hacia el que iba adelante, aunque se desconocen las causas que motivaron la violenta colisión.El camión cisterna salió de la ruta y se incendió en la banquina este, mientras que el otro camión con acoplado sin carga quedó adelante.

Urroz Denaday describió que el chofer del camión que iba adelante se encontraba “en un estado de shock”. Poco después del siniestro, el conductor fue llevado a la Jefatura Departamental de Policía de Gualeguaychú, e interviene el fiscal Jorge Gutiérrez.

El trágico siniestro se produjo casi a la altura de las Termas del Guaychu, y el voraz incendio obligó a un corte total del tránsito. Ocho dotaciones de Bomberos Voluntarios de Gualeguaychú con 20 efectivos y tres camiones cisternas de la Municipalidad trabajaron para extinguir el fuego, que luego se derivó al campo cercano.