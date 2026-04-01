No habrá recolección de residuos el viernes y hay cambios en los turnos habituales

Durante el fin de semana largo de Semana Santa, el servicio de recolección de residuos mantendrá su funcionamiento habitual hasta el jueves, inclusive.

El viernes no se prestará ningún servicio: no habrá recolección domiciliaria, barrido ni tareas especiales. Ese día también permanecerán cerrados los centros de transferencia.

La última recolección se realizará el jueves, por lo que se solicita a los vecinos no sacar residuos durante el viernes para evitar acumulación en la vía pública.

El servicio se retomará el domingo con la recolección correspondiente al turno nocturno, mientras que el esquema diurno volverá a funcionar con normalidad a partir del lunes.

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