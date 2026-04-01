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Guale SEMANA SANTA

No habrá recolección de residuos el viernes y hay cambios en los turnos habituales

El servicio funcionará con normalidad hasta el jueves. El viernes no habrá recolección, barrido ni servicios especiales, y se retomará el esquema desde el domingo con ajustes en los turnos.

1 Abr, 2026, 17:55 PM

Durante el fin de semana largo de Semana Santa, el servicio de recolección de residuos mantendrá su funcionamiento habitual hasta el jueves, inclusive.

 

El viernes no se prestará ningún servicio: no habrá recolección domiciliaria, barrido ni tareas especiales. Ese día también permanecerán cerrados los centros de transferencia.

 

La última recolección se realizará el jueves, por lo que se solicita a los vecinos no sacar residuos durante el viernes para evitar acumulación en la vía pública.

 

El servicio se retomará el domingo con la recolección correspondiente al turno nocturno, mientras que el esquema diurno volverá a funcionar con normalidad a partir del lunes.

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