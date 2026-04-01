Aclaran situación de empleados de la Aduana

Recientemente este medio publicó una información sobre funcionarios de la Aduana de Gualeguaychú que habían sido sancionados, noticia difundida inicialmente en otro medio local.

Frente a ello, el abogado Víctor Rebossio solicitó una aclaración acerca del episodio, carta que aquí publicamos.

DERECHO A REPLICA.-

GUALEGUAYCHÚ, 30 de marzo de 2.026

SEÑOR

Director de Radio MAXIMA

GUALEGUAYCHU

Vista las noticias de difusión pública donde ese medio hace mencin a la cesantía de cuatro funcionarios con desempeño en aduana gualeguaychú corresponde dejar en claro de que dicha difusión pública se encuentra afectada de faltar a la verdad

En tal sentido, les hago saber que en los actos dispositivos donde se determinó el apartamiento de los cargos y la asignacion de nuevas funciones no se hace mencion alguna a investigaciones administrativas o penales como expresa ese medio infundadamente.

A todo evento, hagole saber que el supuesto control al cual ese medio hace referencia, es resorte de otro organismo el cual interviene previamente a la aduana.

El motivo de la presente misiva es dejar salvaguardado el buen nombre y honor de los funcionarios mencionados directa o indirectamente intimando asimismo a qué en lo sucesivo se abstengan de realizar publicaciones de similar tenor, sin sustento lo cual inmediatamente dara lugar al inicio de las acciones legales pertinentes sin más tramite, comprendiendo a las fuentes maliciosas que disparan dichos infundios.

Agentes de Aduana

Dr Victor Rebossio CAER 3021-84-1

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