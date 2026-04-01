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Guale PEDIDO

Aclaran situación de empleados de la Aduana

Es sobre un hecho reciente donde se mencionaba a funcionarios aduaneros de Gualeguaychú.

1 Abr, 2026, 20:40 PM

Recientemente este medio publicó una información sobre funcionarios de la Aduana de Gualeguaychú que habían sido sancionados, noticia difundida inicialmente en otro medio local.

Frente a ello, el abogado Víctor Rebossio solicitó una aclaración acerca del episodio, carta que aquí publicamos.

 

DERECHO A REPLICA.-

GUALEGUAYCHÚ, 30 de marzo de 2.026

 

SEÑOR

Director de Radio MAXIMA

GUALEGUAYCHU

 

Vista las noticias de difusión pública donde ese medio hace mencin a la cesantía de cuatro funcionarios con desempeño en aduana gualeguaychú corresponde dejar en claro de que dicha difusión pública se encuentra afectada de faltar a la verdad

 

En tal sentido, les hago saber que en los actos dispositivos donde se determinó el apartamiento de los cargos y la asignacion de nuevas funciones no se hace mencion alguna a investigaciones administrativas o penales como expresa ese medio infundadamente.

 

A todo evento, hagole saber que el supuesto control al cual ese medio hace referencia, es resorte de otro organismo el cual interviene previamente a la aduana.

 

El motivo de la presente misiva es dejar salvaguardado el buen nombre y honor de los funcionarios mencionados directa o indirectamente intimando asimismo a qué en lo sucesivo se abstengan de realizar publicaciones de similar tenor, sin sustento lo cual inmediatamente dara lugar al inicio de las acciones legales pertinentes sin más tramite, comprendiendo a las fuentes maliciosas que disparan dichos infundios.

 

Agentes de Aduana

 

Dr Victor Rebossio CAER 3021-84-1

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