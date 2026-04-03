 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Máxima Online Radio
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Máxima Online
Máxima Online
Máxima Online
Guale TIEMPO

Rige alerta por tormentas para todo el fin de semana en Entre Ríos

En Gualeguaychú, este viernes por la noche, madrugada y mañana del sábado, además de domingo por la tarde y noche, se esperan tormentas de variada intensidad y abundantes lluvias.

3 Abr, 2026, 14:56 PM

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió un aviso de alerta amarilla por tormentas intensas que afectarán a Entre Ríos durante el fin de semana. Según el informe, el área será afectada por lluvias de variada intensidad, algunas localmente fuertes, acompañadas por abundante caída de agua, actividad eléctrica, ocasional granizo y ráfagas de hasta 80 kilómetros por hora.

 

De acuerdo a los reportes, este viernes la inestabilidad afectaría principalmente a los departamentos Victoria y Gualeguay. Para el sábado, el área de cobertura se ampliará a los departamentos La Paz, Paraná, Diamante, Villaguay, Colón, Tala, Nogoyá, Uruguay, Gualeguaychú e Islas del Ibicuy. Las condiciones adversas se mantendrán durante todo el fin de semana con valores de precipitación acumulada de entre 30 y 60 milímetros.

Temas

TIEMPO

CONVERSACIÓN

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Máxima Online se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Más en Guale

Te puede interesar

Teclas de acceso