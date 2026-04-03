Rige alerta por tormentas para todo el fin de semana en Entre Ríos

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió un aviso de alerta amarilla por tormentas intensas que afectarán a Entre Ríos durante el fin de semana. Según el informe, el área será afectada por lluvias de variada intensidad, algunas localmente fuertes, acompañadas por abundante caída de agua, actividad eléctrica, ocasional granizo y ráfagas de hasta 80 kilómetros por hora.

De acuerdo a los reportes, este viernes la inestabilidad afectaría principalmente a los departamentos Victoria y Gualeguay. Para el sábado, el área de cobertura se ampliará a los departamentos La Paz, Paraná, Diamante, Villaguay, Colón, Tala, Nogoyá, Uruguay, Gualeguaychú e Islas del Ibicuy. Las condiciones adversas se mantendrán durante todo el fin de semana con valores de precipitación acumulada de entre 30 y 60 milímetros.

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