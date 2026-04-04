Robaron en un local comercial que todavía no inauguró

En las últimas horas, tras romper la puerta con barretas, robaron en un local comercial que se prepara para su inauguración.

El local está ubicado en calle Roffo 882, en zona del Cementerio Norte.

El propietario relató en MÁXIMA que “yo llegué hoy aproximadamente a las 10 de la mañana, y encontré la puerta barreteada”. Agregó que “además del daño material, encontré que lo único que se robaron, fueron latas de cerveza y botellas de Fernet”.

“Es un local donde todavía estamos trabajando y no hemos realizado la apertura todavía”, manifestó el comerciante. Contó también que “vino la Policía, Criminalística a tomar las huellas y encontraron que dejaron las barretas con las cuales rompieron la puerta”.

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