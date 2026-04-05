“6.121 días de sentencias incumplidas”, dice el abogado Luciano

El Superior Gobierno de la provincia de Entre Ríos, sumando distintas sentencias firmes y consentidas lleva ese tiempo, sí 6.121 días incumpliendo sentencias que, infra se detallan.

SENTENCIAS

a.- Del mismo expediente:

1º.- De fecha 07 09 2022, días de incumplida 1304

2º.- De fecha 27 09 2022, días de incumplida 1284

3º.- De fecha 05 01 2024, días de incumplida 819

"COOPERATIVA DE AGUA POTABLE Y OTROS SERVICIOS PUBLICOS DE IBICUY C/ CORUFA GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE ENTRE RIOS S/ ACCION DE AMPARO", (Expediente Nº 14070).

b.- Sentencia de fecha 06 05 2022, días de incumplida 1284

JUZGADO FEDERAL DE GUALEGUAYCHU 3721/2022 CADOPPI, CARLOS HUMBERTO c/ PROVINCIA DE ENTRE RIOS s/AMPARO AMBIENTAL ///leguaychú, 06 de mayo de 2022.­ Y VISTOS: Estos obrados caratulados: “Cadoppi, Carlos Humberto C/ Provincia de Entre Ríos S/ Amparo Ambiental”, expte. N°FPA 3721/2022, que tramitan por ante la Secreataría en los Civil, Comercial, Laboral y de Previsión Social, Contencioso Administrativo y de Ejecuciones Fiscales de este Tribunal, traídos a despacho para resolver, Y.

c. - Sentencia de fecha 04 05 2022, días de incumplida 1430

///C U E R D O: En la ciudad de Paraná, Capital de la Provincia de Entre Ríos, a los cuatro días del mes de mayo de dos mil veintidós reunidos los miembros del Excmo. Superior Tribunal de Justicia, a saber: los señores Vocales Dres. DANIEL OMAR CARUBIA, GERMAN REYNALDO F. CARLOMAGNO, JUAN RAMON SMALDONE y MIGUEL ANGEL GIORGIO, asistidos de la Secretaria autorizante fueron traídas para resolver, las actuaciones caratuladas: "LUCIANO, Ricardo José C/ SR.GOBERNADOR GUSTAVO EDUARDO BORDET S/ ACCION DE AMPARO (ACCIÓN DE EJECUCIÓN DE INCIDENCIA COLECTIVA)", Expte. Nº 25654.

En varios expedientes vengo recibiendo agravios de todo tipo de varios colegas que actúan en ellos, pero, las sentencias judiciales me vienen dando la razón, el que agravia es porque no tiene defensa jurídica posibles (gajes del oficio).

Pero, cuando el que agravia “cobardemente ” en un expediente judicial es un funcionario puesto a dedo y que, además, es el encargado de velar por la “Legalidad” de los actos de la Administración Pública todo cambia.

Cobardemente el abogado Osvaldo Fernández me agravia en un expediente de los prenombrados, ¿será porque por denuncia del que suscribe, que tramita por ante el juzgado Federal de Gualeguaychú esta “Imputado y ya prestó declaración Indagatoria”?

Algunos funcionarios políticos confunden su rol, No están para defender al funcionario de turno, están para defender los intereses de los entrerrianos, el Fiscal De Estado Dr. Julio Cesar Rodríguez Signes, también, como Fernández confunden su rol.

No disfruto de las mieles de ser funcionario público, algunos llegan por concurso y otros puestos por el dedo mágico de su jefe político Osvaldo Fernández es un caso.

No tengo patrocinador que me pague nada como sí ellos cobran sueldos que salen de nuestros impuestos.

No tengo problema en denunciar a funcionarios que incumplen la ley, el 20 de marzo presente otra denuncia penal contra varios, ya se anoticiarán.

Sean más humildes, cuando vuelvan al llano, sin duda, la realidad de lo que cosecharon como funcionarios los va a ubicar en el lugar que les corresponde, vemos a muchos que otrora eran soberbios intocables, y que hoy, vueltos al llano, no se animan a dar la cara ante una sociedad que siempre tiene memoria de como actuaron.

En el próximo escrito le voy a informar al abogado Fernández de otra causa penal que lo involucra, dada su responsabilidad como director general de la Dirección General Legal y De Gestión Ambiental Del Agua, de la secretaría de Ambiente de la provincia, largo el nombre del cargo puff, como largos son los días que los entrerrianos esperamos respuestas del Gobierno provincial del cual es parte.

Ricardo José Luciano

D.N.I. 13.815.662