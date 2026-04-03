Detienen a un joven por reacción violenta contra la policía

En horas de la madrugada, personal policial intervino en inmediaciones de calles 25 de Mayo y Pellegrini, donde se procedió a la aprehensión de un joven de 24 años.

El procedimiento se inició cuando los funcionarios de la sección Motorizada intentaron identificar al individuo, quien reaccionó de manera violenta, agrediendo con golpe de puño a uno de los uniformados para intentar darse a la fuga.

El agresor fue alcanzado y aprehendido a escasos metros del lugar.

Informada la Fiscalía en turno, se dispuso el traslado en calidad de aprehendido a sede policial, donde quedó alojado a disposición de la magistratura interviniente.

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