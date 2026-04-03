 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Máxima Online Radio
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Máxima Online
Máxima Online
Máxima Online
Guale POLICIALES

Detienen a un joven por reacción violenta contra la policía

Sucedió en la madrugada de este viernes, en 25 de Mayo y Pellegrini. Personal de la motorizada quiso identificar a un joven y este reaccionó a las trompadas.

3 Abr, 2026, 11:48 AM
Imagen de archivo
Imagen de archivo

En horas de la madrugada, personal policial intervino en inmediaciones de calles 25 de Mayo y Pellegrini, donde se procedió a la aprehensión de un joven de 24 años.

 

El procedimiento se inició cuando los funcionarios de la sección Motorizada intentaron identificar al individuo, quien reaccionó de manera violenta, agrediendo con golpe de puño a uno de los uniformados para intentar darse a la fuga.

 

El agresor fue alcanzado y aprehendido a escasos metros del lugar.

 

Informada la Fiscalía en turno, se dispuso el traslado en calidad de aprehendido a sede policial, donde quedó alojado a disposición de la magistratura interviniente.

Temas

POLICIALES

CONVERSACIÓN

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Máxima Online se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Más en Guale

Te puede interesar

Teclas de acceso