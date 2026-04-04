El Hospital Centenario incorporó un nuevo Ecógrafo Doppler

El Hospital Centenario continúa sumando tecnología para mejorar la calidad de la atención. En esta oportunidad, recibió por parte del Ministerio de Salud de Entre Ríos un Ecógrafo rodante Doppler color digital, para uso general, cardiológico, vascular, abdominal, obstétrico, ginecológico, urológico, pediátrico, partes blandas, pequeñas partes y músculo esquelético.

Al respecto, la directora del Hospital Centenario Dra. Andrea Martins valoró el trabajo en conjunto que se viene realizando con el Ministerio de Salud y destacó que “la incorporación de nuevas tecnologías es fundamental para mejorar la calidad de la atención médica y optimizar los recursos”.

En la misma línea, detalló que “las innovaciones tecnológicas permiten diagnósticos más precisos, tratamientos menos invasivos y una gestión más eficiente de la información clínica”.

Acerca de esta nueva aparatología, quien brindó más detalles fue el técnico en Bioingeniería Emiliano Miccelli, a cargo del armado del equipo y de la capacitación al personal acerca de su uso: “Se trata de un Ecodoppler color de gama alta, cuenta con potenciado, mediciones con inteligencia artificial, tiene todas las aplicaciones activadas, se puede hacer ecocardiogramas, examen abdominal, obstétrico, entre otros”.

“Es un equipo de muy buenas prestaciones, lo cual va a facilitar el diagnóstico rápido de los pacientes”, concluyó.