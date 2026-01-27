El Carnaval del País se suma a la campaña “Gualeguaychú se une y separa”

Los integrantes de la cooperativa ECOGualeguaychú, quienes realizan su labor esencial en el Ecoparque, fueron protagonistas en la pasarela para visibilizar su rol en la economía circular. Con una dinámica interactiva que involucró al público, desplegaron cestos móviles ploteados para la recolección diferenciada y una camioneta destinada a cargar los residuos recolectados. El mensaje fue directo y claro: separar residuos orgánicos de inorgánicos no solo reduce el impacto ambiental, sino que facilita el proceso de reciclaje en el Ecoparque, donde la cooperativa transforma estos materiales en recursos valiosos.

Esta iniciativa, impulsada por el Gobierno de Gualeguaychú, resaltó la importancia de la separación de residuos como una práctica cotidiana que fortalece nuestra identidad colectiva y las políticas públicas orientadas al desarrollo sostenible.

Desde la Subsecretaría de Ambiente y Seguridad Alimentaria, Ivana Zecca subrayó el impacto de esta acción: “la separación de residuos es más que una medida ambiental; es un compromiso que define nuestra forma de habitar la ciudad. En el Municipio, promovemos estas intervenciones porque el cuidado del ambiente se construye con políticas concretas, trabajo cooperativo y presencia en eventos emblemáticos como el Carnaval”.

