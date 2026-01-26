 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Guale SINIESTRO VIAL

Una Partner chocó contra un tambor con resina que perdió un camión en Ruta 14

Fue en la madrugada de este lunes, en el klómetro 6 de la carretera. El camionero es de Gualeguaychú.

26 Ene, 2026, 14:09 PM

Siniestro vial ocurrido en la Autovía N°14 kilómetro 6, sentido ER a BS AS aprox. a las 02:05 horas - Vehículos involucrados: CAMION RENAULT chofer un hombre con domicilio en Gualeguaychu que perdió un tambor con resina y quedó sobre la calzada y este fue embestido por un utilitario Peugeot Partner que solo sufríó daños materiales. El conductor de la Partner, con domicilio en Buenos Aires, no sufrió lesiones.

 

 

Tomaron intervención Bomberos Voluntarios de Ceibas: Una dotación a bordo del móvil N° 24 que llegó y retiró a la zona de banquina ya que había quedado sobre la calzada en la mano rápida y había gran caudal de tránsito a lo que el personal de bomberos procedió a retírarlo y luego se solicita el auxilio para retirar el vehículo y llevarlo a un lugar seguro.

 

-Trabajaron en el lugar

-Policía de Ceibas

-Policía de Islas

-Gendarmería Vial Puesto Ceibas

- La dotación de Bomberos Voluntarios de Ceibas regresó a las 03:05 horas.

