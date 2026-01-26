 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Guale CARNAVAL

Acceder: el programa que consolida un Carnaval inclusivo y accesible para todos

El Gobierno de Gualeguaychú, junto a la Comisión Organizadora del Carnaval del País, continúa implementando el programa Acceder para garantizar la participación de personas con discapacidad en esta expresión cultural.

26 Ene, 2026, 10:59 AM

En el marco de las noches del Carnaval del País, el programa Acceder continúa fortaleciéndose como una iniciativa que promueve la inclusión y la igualdad de oportunidades, permitiendo que personas con discapacidad y sus acompañantes disfruten del espectáculo en condiciones de accesibilidad y seguridad. La propuesta se consolida edición tras edición como parte de una mirada integral sobre el derecho a la cultura y la participación comunitaria.

 

Durante el último fin de semana, el sábado pasado, participaron del programa la institución CREAN y, en la tercera noche, la institución IDEAS, que pudieron vivir el carnaval de manera gratuita y accesible. En tanto, en la segunda noche fue el turno de Casa Club, que formó parte de esta edición, reafirmando la continuidad y el alcance sostenido de la iniciativa.

 

El programa Acceder está destinado a escuelas de educación integral, centros de día e instituciones terapéuticas, y surge a partir de un convenio entre el Gobierno de Gualeguaychú, a través del Área de Accesibilidad e Inclusión, y la Comisión Organizadora del Carnaval del País. Su objetivo principal es garantizar la participación plena de personas que cuentan con Certificado Único de Discapacidad (CUD), promoviendo un carnaval verdaderamente inclusivo.

 

Entre las medidas que contempla el programa se incluyen entradas bonificadas para personas con movilidad reducida y sus acompañantes, espacios exclusivos y adaptados dentro del Corsódromo, y transporte accesible. En este sentido, se dispone de la combi del Área de Accesibilidad e Inclusión para asegurar el traslado de quienes lo requieran, eliminando barreras y facilitando el acceso al evento.

 

En ediciones anteriores, además de instituciones locales como Casa Club, Granja Emanuel y el Centro Terapéutico IDEA, también participaron organizaciones de localidades vecinas como Larroque, Gilbert y Urdinarrain, lo que da cuenta del crecimiento y la proyección regional del programa Acceder.

 

Municipalidad de Gualeguaychú

