Tragedia de Gilbert: al único sobreviviente “lo tienen tirado en una cama” en el hospital Centenario, dice su hermana

Christian Claus, el único sobreviviente de la tragedia por el siniestro vial ocurrido el 4 de enero en Ruta provincial 20, altura de Gilbert, sigue internado en el hospital Centenario y según su hermana Andrea sufre “abandono de persona y discriminación”.

Andrea Claus manifestó en RADIO MÁXIMA que “mi hermano debe ser operado y nadie le da respuesta, debe ser operado pero no lo hacen”.

Agregó que “este caso está rozando el abandono de persona, y además es discriminación, porque le dicen que él está ocupando una cama de alguien que no tiene obra social. También le dicen que no lo pueden operar acá porque él no pertenece al departamento Gualeguaychú”.

Agregó que “la obra social Unión Personal rechazó el traslado a Buenos Aires porque dicen que no tienen cama. Hicimos un recurso de amparo, y la Justicia en Gualeguaychú se declaró incompetente, eso ahora está a resolver en Paraná”.

Añadió también que “si lo quieren mandar a Villa Elisa, donde vive mi hermano, ahí no hay más hospital, quedó como una salita de primeros auxilios, si ni siquiera podés tener familia en Villa Elisa”.

Las fracturas

En la tragedia, Christian Claus, que conducía uno de los vehículos, sufrió fractura de fémur “y tiene la muñeca izquierda prácticamente desarmada, tiene un clavo en la pierna y dos placas en la muñeca con tornillo”, según relató su hermana Andrea.

“Yo quiero que lo operen, me pregunto quién se va a hacer cargo si esto se complica, porque nadie nos dice cómo sigue su caso”, manifestó.

Chistian, de 39 años, es remisero de larga distancia. En el siniestro murieron las otras dos ocupantes del auto, su madre Blanca Nieve Urán de 79 años y su mujer Silvana. Milagrosamente no estaba en el vehículo Jana, de 4 años, quien regresaba en otro auto con su tía Andrea mientras sus padres Christian y Silvana Andrea viajaban en el W Surán que sufrió el siniestro.

“Christian nunca perdió el conocimiento, vio y recuerda todo”, dijo Andrea, quien agregó que “a mi hermano primero lo llevaron al hospital de Urdinarrain y luego al hospital de Gualeguaychú, pero acá lo tienen tirado en una cama”.

Andrea Claus recordó que “nosotros volvíamos del cumpleaños de 70 de un primo en Urdinarrain, viajábamos mi esposo, yo y Jana, la hija de Christian”.

La tragedia

En la madrugada del domingo 4 de enero, alrededor de las 4,30, se produjo el choque frontal entre un Fiat Palio que circulaba en el sentido Basavilbaso-Urdinarrain, que se cruzó de carril, y un Volkswagen Suran que viajaba en sentido contrario.

En el hecho falleció en forma inmediata el conductor del Palio, Jonatan Mohr, de 18 años, y resultaron con lesiones graves dos adolescentes de Urdinarrain, Martina Michel y Elina Gay, que fallecieron la semana pasada.

En cuanto a los ocupantes del Wolkswagen Surán color blanco, fallecieron Andrea Silvana Bogado de 32 años, y Blanca Urán, de 79, ambas residentes en Villa Elisa. El conductor, Christian Claus tuvo lesiones de consideración y es el único sobreviviente del siniestro que dejó 5 víctimas fatales.