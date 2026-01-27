Detenido con 57 “bochitas” de cocaína

En horas de la tarde de este martes, alrededor de las 15:30 hs., personal policial de la Jefatura Departamental Gualeguaychú llevó adelante un procedimiento en el marco de la Ley Provincial N.º 10.566, en inmediaciones de calles Rodó y Bolivia.

El personal de la Sección Motorizada, que realizaba recorrida en prevención del delito, al intentar identificar a un joven, éste ante la presencia policial descartó un bulto entre la maleza. El bulto, al impactar contra el suelo se abrió, dispersando varias bolsitas tipo “bochitas” que contenían una sustancia de color blanco, procediéndose a la demora del sujeto en el lugar.

Puesta en conocimiento la Fiscalía en turno, se dispuso la intervención de personal de la División Drogas Peligrosas, quienes realizaron el correspondiente test orientativo, arrojando resultado positivo para Clorhidrato de Cocaína, contabilizando un total de 57 envoltorios.

