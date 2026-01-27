 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Máxima Online Radio
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Máxima Online
Máxima Online
Máxima Online
Guale POLICIALES

Detenido con 57 “bochitas” de cocaína

Fue en zona de calles Rodó y Bolivia en la tarde de este martes.

27 Ene, 2026, 21:30 PM

En horas de la tarde de este martes, alrededor de las 15:30 hs., personal policial de la Jefatura Departamental Gualeguaychú llevó adelante un procedimiento en el marco de la Ley Provincial N.º 10.566, en inmediaciones de calles Rodó y Bolivia.

 

El personal de la Sección Motorizada, que realizaba recorrida en prevención del delito, al intentar identificar a un joven, éste ante la presencia policial descartó un bulto entre la maleza. El bulto, al impactar contra el suelo se abrió, dispersando varias bolsitas tipo “bochitas” que contenían una sustancia de color blanco, procediéndose a la demora del sujeto en el lugar.

 

Puesta en conocimiento la Fiscalía en turno, se dispuso la intervención de personal de la División Drogas Peligrosas, quienes realizaron el correspondiente test orientativo, arrojando resultado positivo para Clorhidrato de Cocaína, contabilizando un total de 57 envoltorios.

Temas

POLICIALES

CONVERSACIÓN

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Máxima Online se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Más en Guale

Te puede interesar

Teclas de acceso