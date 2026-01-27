Bomberos controlaron un incendio rural tras varias horas de trabajo

El fuego se inició alrededor de las 16:00, en el sector conocido como Los Algarrobos. En una primera instancia acudieron los móviles 26 y 29, y ante la magnitud del siniestro se sumaron posteriormente el móvil 37, el móvil 27 y el móvil 17, este último con personal de refuerzo, totalizando la intervención de cinco dotaciones.

En apoyo a las tareas de extinción, se incorporó una cisterna del Municipio, lo que permitió reforzar el abastecimiento de agua en el lugar. Tras aproximadamente tres horas de intenso trabajo, los bomberos lograron controlar el fuego e iniciaron las tareas de enfriamiento y verificación del perímetro, con el objetivo de evitar posibles rebrotes.

Una vez finalizada la intervención, los móviles regresaron al cuartel central, donde se realizó la limpieza y el ordenamiento del material utilizado, quedando nuevamente en condiciones para responder ante una próxima emergencia.