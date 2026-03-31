El calor retrasa el cambio de temporada y golpea las ventas de ropa de otoño

Para sostener el movimiento, los comercios comentaron al móvil de RADIO MÁXIMA, que apelan a la promoción de ofertas, para atraer clientes en un contexto atípico.

La venta de prendas de jeans se vio disminuida, aseguran los comerciantes, por el contrario, reaparecieron las consultas por indumentaria que ya había sido retirada de los locales, como los shorts y otras prendas de verano.

“Está difícil la cosa. Se había venido el frio de golpe, empezamos a guardar lo que había que guardar. Nos mataron estos días de calor inoportunos”, señalan.

En cuanto a las expectativas por el finde largo, una comerciante manifestó que “son buenas, pero vamos a ver cómo está el tiempo, y si los turistas salen a comprar ropa”.

Que bajen las temperaturas

En un comercio de ropa deportiva e informal, dijeron que “está difícil con el cambio de temperatura, yo pongo ofertas en el pizarrón. Estamos a fin de mes, y además el calor no ayuda”.

En cuanto a aumentos, indicó que “muy pocos aumentos, yo trato de traer ofertas, que es lo que busca la gente. Yo tengo jeans 36 y 38 a 10 mil pesos, y hay de 20 mil, y los de marcas especiales andan en 45 mil. Los sweaters desde 9 mil pesos, hay buzos a 11 mil”.

En un local de ropa femenina, dijeron que “hay que apuntar a muchas promos, precios y remarla... La temperatura mucho no ayuda, pero será cuestión de unos días. Para nosotros la temporada fue bastante buena pero porque también armamos en ferias, trasladamos la ropa como si fuera un local móvil y trabajamos de domingo a domingo. Y también metemos venta online. El calor y la humedad nos trabaron las primeras ventas de otoño, en nuestro caso vimos modificación de precios en algunas marcas, ponele del 20 al 30 por ciento”.