El Concejo Deliberante declaró Personalidad Destacada al kinesiólogo Miguel Zábal

El Honorable Concejo Deliberante (HCD) de Gualeguaychú llevó adelante este miércoles una sesión especial de profunda sensibilidad y reconocimiento comunitario, en la cual se aprobó por unanimidad el proyecto para declarar Personalidad Destacada de la ciudad al señor Miguel Zábal. La iniciativa, que llegó al recinto con dictamen favorable de las Comisiones Conjuntas, quedó plasmada en la Resolución N° 14 del corriente año.

Durante el encuentro, ediles de los distintos bloques que hicieron uso de la palabra coincidieron en elogiar de manera unánime el trato humanizado de Zábal hacia sus pacientes, su ética intachable y su invaluable aporte a la salud local. Como parte del protocolo institucional, se le hizo entrega de una copia formal de la carpeta con la Resolución junto a un presente recordatorio en nombre del cuerpo legislativo.

Una vida dedicada a la salud y la inclusión

Miguel Zábal inició su camino profesional como docente de Educación Física en diversas instituciones de la ciudad y en el Club Sarmiento.

Posteriormente, continuó sus estudios superiores en la Universidad de Buenos Aires (UBA), donde se graduó en la carrera de Kinesiología, realizando su residencia en el Hospital Naval.

Al regresar a su Gualeguaychú natal, ejerció la profesión durante más de 45 años. Su legado más significativo se consolidó en 1987, cuando junto a la señora Cristina Figún y un grupo de padres de niños con dificultades sensorio-motrices, impulsó y fundó el Centro "Santa Rita", un espacio pionero destinado a centralizar la atención interdisciplinaria. Zábal se desempeñó como un colaborador incansable y cercano en dicha institución, asumiendo la Dirección Suplente entre 1995 y 1997, hasta su jubilación en el año 2007.

Asimismo, se destacó por su rol activo en la formación de nuevas generaciones de profesionales, transmitiendo saberes desde la experiencia práctica y el compromiso comunitario. En el ámbito institucional, formó parte del Colegio de Kinesiólogos de la Provincia de Entre Ríos y presidió la filial local de dicha entidad.

Homenajes y emoción

La sesión especial contó con un marco de familiares, amigos, colegas y vecinos que se acercaron a manifestar su afecto y gratitud. La jornada sumó momentos de cargados emoción al recibir reconocimientos por parte de la Asociación de Kinesiólogos de Entre Ríos, el Colegio de Kinesiólogos de la provincia, la Asociación de Padres de Santa Rita y la directora del EPEI Santa Rita.

El broche de oro del homenaje estuvo a cargo de la licenciada Celia Taffarel, quien en representación de la filial local de la Asociación de Kinesiólogos, interpretó en vivo la canción "Honrar la vida", coronando un reconocimiento a un vecino ejemplar que transformó la salud y la inclusión en la comunidad.