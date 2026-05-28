La Biblioteca Popular Sarmiento de Gualeguaychú cumple 157 años

Fundada en 1869, nació como un anhelado proyecto de acceso libre al conocimiento y, más de un siglo y medio después, mantiene intacto ese espíritu de puertas abiertas para toda la comunidad.

Con más de ochenta mil ejemplares disponibles, la institución continúa promoviendo el acceso gratuito a la lectura, incorporando permanentemente nuevos títulos tanto a través de donaciones como mediante la compra de libros sugeridos por los propios lectores. En ese sentido, se destaca la participación en el programa “Libro %” de la CONABIP, gracias al cual este año se adquirieron 176 nuevos libros durante la Feria Internacional del Libro.

Además de su vasto patrimonio bibliográfico, la Biblioteca ofrece diversos espacios pensados para el encuentro, el estudio y la cultura. Cuenta con un amplio salón de lectura equipado con computadoras e impresora, una biblioteca infantil especialmente acondicionada para niños, una hemeroteca con ejemplares históricos desde el siglo XIX —gran parte ya digitalizada junto al Municipio—, y una sala destinada a estudiantes y trabajos grupales.

El edificio también dispone de un auditorio con capacidad para 120 personas, preparado para actividades artísticas y culturales, además de un piano de cola RUD. IBACH SOHN BARMEN de uso libre y gratuito, reafirmando así su rol como centro de promoción artística de la ciudad.

Actualmente, en la institución se desarrolla el curso de Perito Clasificador de Cereales, Oleaginosas y Legumbres —que transita su segundo año consecutivo— y distintos talleres vinculados al teatro, la escritura, el coro y el dibujo.

Durante los últimos años, la Biblioteca Popular Sarmiento también fortaleció su agenda cultural con propuestas destacadas como “La Sarmiento en Concierto”, el primer festival lírico de Gualeguaychú, dedicado a la ópera, el bel canto y la música de cámara argentina y española. El ciclo continuará este año con un concierto de apertura y la presentación de la ópera Madame Butterfly.

A su vez, la entidad mantiene una fuerte tarea de promoción de la lectura, recibiendo visitas de escuelas y acercando a niños y jóvenes al universo de los libros y la cultura.

Con 157 años de historia, la Biblioteca Popular Sarmiento sigue siendo un verdadero terruño cultural de la comunidad, un espacio donde conviven la educación, el arte, la memoria y el encuentro ciudadano.