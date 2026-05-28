Davico impulsa una reforma para eliminar trabas a la construcción de viviendas y loteos

El presidente municipal Mauricio Davico remitió, este miércoles, al Concejo Deliberante el proyecto de reforma del Plan de Ordenamiento Territorial (POT) que tiene como objetivo central mejorar la densificación de la ciudad frente a uno de los problemas diagnosticados que radica en que la zona céntrica, la mejor equipada con servicios, es en proporción la menor habitada de la planta urbana.

La reforma se nutre del espíritu de evaluación y control permanente de la aplicación del POT, la cual está prevista con la intervención del Consejo Consultivo de Planeamiento, y la participación plena de las instituciones y vecinos interesados en la cuestión.

Entre las reformas proyectadas se encuentra recuperar la altura máxima de edificación, que había sido disminuida a dos pisos por la ordenanza vigente. El texto propone llevar la altura a cinco plantas en total (PB+4) con retiros en los últimos pisos, considerando criterios de acceso a la luz solar, orientación y ancho de calles. En tanto que reconoce áreas donde se puede edificar hasta 10 plantas.

Se prevé también incentivos urbanos para casos de usos mixtos en los que se conjuguen unidades de vivienda con otras destinadas a fines comerciales o de servicios.

En materia de loteos, propone retornar a la proporción histórica de reserva fiscal estableciéndola en un 6%, y dejando de lado el 18% que rige en la actualidad. Contempla asimismo que, en determinadas situaciones de utilidad pública, la reserva se pueda compensar con la realización de obras a cargo del particular por un valor igual o mayor al de la tierra destinada a la reserva. Y busca incentivar la generación de lotes mediante una adecuación de las dimensiones mínimas.

Otra de las pautas que introduce el proyecto de reforma enviado por el Ejecutivo es la autorización de loteos por etapas, en los que pueda iniciarse la comercialización, dentro de cierto plazo, aunque la construcción de las obras de infraestructura no esté completa en la totalidad.

Estas herramientas con las cuales el Departamento Ejecutivo proyecta la adecuación del Plan de Ordenamiento Territorial surgen tras un proceso previo de análisis de la normativa vigente que incluyó instancias de consultas y mesas de trabajo con Colegios de Profesionales de la ciudad y se orientan fundamentalmente a mejorar las condiciones de construcción en altura y división de la tierra en la ciudad de Gualeguaychú.

Municipalidad de Gualeguaychú