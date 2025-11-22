Estaciones de Transferencia: Descartá tus residuos especiales durante el fin de semana largo

El Gobierno de Gualeguaychú invita a la comunidad a hacer uso de las Estaciones de Transferencia, espacios habilitados para la disposición adecuada de residuos especiales.

Las Estaciones Verdes, dependientes de la Subsecretaría de Ambiente y Seguridad Alimentaria, a cargo de la Lic. Ivana Zecca, están ubicadas en: Calle Tropas y Presidente Perón (predio del exfrigorífico) y en Boulevard Martínez y Maestra Torrilla (zona oeste de la ciudad).

Horarios de Atención

Lunes a sábados: 7 a 19

Domingos: 8 a 18

¿Qué residuos se pueden llevar?

Se pueden disponer residuos inorgánicos voluminosos y residuos verdes que no pueden ser recogidos por el servicio de recolección domiciliaria. Entre los residuos aceptados se encuentran:

Chatarra

Cuadros de bicicletas

Restos de poda

Escombros

Restos de sillas plásticas rotas

Cajones

Vidrio

Neumáticos

Restos de muebles

Madera

Nylon

Cartón

Papel

Aceite vegetal usado (aceite de fritura)

Residuos peligrosos de origen domiciliario como pilas, baterías, tóners, y focos de bajo consumo

¿Cómo disponer los residuos?

Los residuos deben ser separados dentro de la estación de transferencia en diferentes volquetes señalizados para cada tipo de residuo. Esta tarea debe ser realizada por el vecino, acompañado de los coordinadores de la Estación. Recordamos que es fundamental respetar la disposición correcta para mantener el orden y la eficiencia de las Estaciones Verdes.

