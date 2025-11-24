Detienen a un joven por violencia de género

En la mañana de este lunes, personal de Comisaría Cuarta acudió a un domicilio ubicado en inmediaciones de Héctor Irigoyen y Guido Spano, tras ser comisionado por el Comando Radioeléctrico ante un requerimiento por un presunto hecho de violencia de género.

Al arribar, los funcionarios policiales, encontraron a un joven de 23 años que se hallaba ejerciendo violencia de género contra su ex pareja, una joven de 20 años, habiendo ingresado previamente a la vivienda sin el consentimiento de la misma. De inmediato se procedió a la aprehensión del individuo y su posterior traslado a la Jefatura Departamental.

Se informó que la Fiscalía de Género tomó conocimiento de lo ocurrido y dispuso las diligencias de rigor, incluyendo el paso del aprehendido por antecedentes penales y la revisación médica en turno. El mismo quedó alojado y supeditado a la causa en trámite.

Asimismo, se aguarda que la víctima formalice la correspondiente denuncia para continuar con las actuaciones judiciales pertinentes.

Temas POLICIALES