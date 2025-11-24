 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Guale POLICIALES

Detienen a un joven por violencia de género

Sucedió en la mañana de este lunes en jurisdicción de Comisaría Cuarta. La víctima, su ex pareja de 20 años, informó además que había ingresado al domicilio sin consentimiento.

24 Nov, 2025, 18:10 PM

En la mañana de este lunes, personal de Comisaría Cuarta acudió a un domicilio ubicado en inmediaciones de Héctor Irigoyen y Guido Spano, tras ser comisionado por el Comando Radioeléctrico ante un requerimiento por un presunto hecho de violencia de género.

 

Al arribar, los funcionarios policiales, encontraron a un joven de 23 años que se hallaba ejerciendo violencia de género contra su ex pareja, una joven de 20 años, habiendo ingresado previamente a la vivienda sin el consentimiento de la misma. De inmediato se procedió a la aprehensión del individuo y su posterior traslado a la Jefatura Departamental.

 

Se informó que la Fiscalía de Género tomó conocimiento de lo ocurrido y dispuso las diligencias de rigor, incluyendo el paso del aprehendido por antecedentes penales y la revisación médica en turno. El mismo quedó alojado y supeditado a la causa en trámite.

 

Asimismo, se aguarda que la víctima formalice la correspondiente denuncia para continuar con las actuaciones judiciales pertinentes.

Temas

POLICIALES

