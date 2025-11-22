Una fundación donó las cubiertas a los Bomberos de Ceibas

Desde Bomberos Voluntarios de Ceibas se informó que se recibió una donación para comprar las cubiertas que necesitaban para un móvil.

“Información desde Bomberos Voluntarios de Ceibas. Móvil 24 en servicio nuevamente. Gracias a la Fundación Marquita Sánchez de Thompson”, se indicó en un comunicado.

Cuatro días antes, los Bomberos habían difundido una carta abierta para solicitar ayuda económica para poder equipar el móvil con nuevas cubiertas.

El costo total para adquirir los 6 neumáticos necesarios fue de $1.341.576.