Davico inauguró la nueva oficina del RENAPER en el Mercado del Munilla

"Estoy muy contento, porque esto será un antes y un después en un servicio fundamental para los ciudadanos".

Con la apertura de la nueva oficina del Registro Nacional de las Personas (RENAPER), que funcionará todos los días, excepto tres fechas en el año: 1 de enero, 1 de mayo y 25 de diciembre, en el horario de 8 a 16, Gualeguaychú se convierte en una de las pocas ciudades del país en ofrecer atención de documentación los siete días de la semana, gracias al trabajo articulado con Nación.

Tras el acto formal, se realizó el corte de cintas a cargo del intendente Mauricio Davico; el diputado nacional Atilio Benedetti; el jefe del Registro Civil de Gualeguaychú, Mariano Vicco, funcionarios municipales, empleadas de la flamante oficina, dando inicio oficialmente a un servicio fundamental para la comunidad local, localidades vecinas y turistas que visiten la ciudad.

En su mensaje, Davico destacó la importancia de este nuevo centro para la ciudad: “Estamos muy felices, porque esto nos va a permitir hacer el DNI y el Pasaporte de lunes a lunes, todos los días de la semana, en el horario de 8 a 16. Y podrán hacerlo los gualeguaychuenses o cualquier ciudadano de otro lugar que nos visite. Solo habrá tres fechas en que esta oficina no trabajará: 1 de enero, 1 de mayo y 25 de diciembre. Estoy muy contento, porque esto va a ser un antes y un después en un servicio fundamental”.

La nueva oficina cuenta con tres puestos fijos de atención y un dispositivo móvil, lo que permitirá incrementar la capacidad operativa, reducir tiempos de espera y garantizar una atención ágil, accesible y eficiente para la ciudad y toda su área de influencia. El espacio está equipado con tecnología actualizada, soporte técnico y personal especializado, ofreciendo un servicio moderno y de alta calidad. La iniciativa se enmarca en la estrategia del Gobierno local de acercar el Estado, facilitar las gestiones cotidianas y asegurar el pleno acceso a los derechos de identidad.

El nuevo centro surge a partir de un convenio de colaboración y asistencia técnica entre el RENAPER y el Gobierno de Gualeguaychú, con el acompañamiento de la Provincia, que contempló la provisión de equipamiento, infraestructura y asistencia permanente para su funcionamiento diario.

