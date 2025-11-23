Bomberos Voluntarios celebró 59 años de servicio con una jornada de puertas abiertas

Bomberos Voluntarios de Gualeguaychú celebró sus 59 años de servicio con una jornada de puertas abiertas en el predio del Mercado Munilla, donde una vez más quedó demostrado el cariño y el reconocimiento que la comunidad siente por sus bomberos. Desde las 17:00, vecinos de todas las edades se acercaron para saludar, sacarse fotos, agradecer y compartir una tarde distinta junto a quienes día a día velan por la seguridad de la ciudad.

El predio se transformó en un gran punto de encuentro: todos los móviles del cuartel fueron trasladados al lugar y se exhibió el equipamiento completo del primer cuartel de bomberos voluntarios de Entre Ríos. Las brigadas de altura y rescate realizaron prácticas que cautivaron al público, mientras los más chicos —y también muchos adultos— exploraron de cerca los camiones autobomba, las unidades históricas y los móviles en actividad, con la curiosidad y admiración que despierta la labor bomberil.

Como broche de oro, el cierre llegó con una emotiva caravana que recorrió distintas calles de la ciudad rumbo al cuartel. Con balizas encendidas, bocinazos y saludos desde las veredas, los móviles fueron despedidos por vecinos que acompañaron el paso de la comitiva, convirtiendo ese trayecto en un momento de celebración colectiva.

La Sociedad de Bomberos Voluntarios agradece profundamente el apoyo y la calidez recibida, así como el gesto y la predisposición de las autoridades y comerciantes del Mercado Munilla, y de Transporte Mostto, Dirección de Tránsito, Dirección de Defensa Civil, señor Cacho Bacigalupo, EJ Sonido y MR Fotografía, cuyos aportes desinteresados hicieron posible esta jornada tan especial.

