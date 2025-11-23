La edición 2026 del Carnaval del País llevará los nombres de Arakaki y Lapalma

"Cada temporada elegimos personalidades que dejaron una huella imborrable en nuestra fiesta y que representan lo mejor del espíritu carnavalero. En 2026, ese honor será para Roberto “Toto” Arakaki y Néstor Lapalma.

Roberto “Toto” Arakaki

Un verdadero maestro de las plumas y el corazón detrás de los primeros talleres de @papelitosoficial . Su casa en 25 de Mayo fue cuna de creatividad, trabajo colectivo y esos espaldares que hicieron historia. Humilde, dedicado y apasionado hasta el final, transmitió su amor por el Carnaval a generaciones enteras.

Néstor Lapalma

Figura clave de @marimari_cce , colaborador incansable y líder positivo. El primer embajador de la comparsa, una voz respetada, un sostén permanente y un ejemplo de compromiso desinteresado. Su nombre sigue vibrando en cada noche de desfile.

Con este homenaje, celebramos a dos personas que hicieron que nuestro Carnaval sea lo que es hoy: una fiesta que late gracias al esfuerzo, la pasión y el trabajo de quienes la construyen desde adentro.

La Edición 2026 llevará sus nombres… y su legado seguirá iluminando cada paso de esta gran fiesta popular"

La publicación en redes sociales se realizó acompañada de un video editado con inteligencia artificial, que exhibe las imágenes de los homenajeados

Carnaval del País

