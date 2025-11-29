Las escuelitas deportivas cerraron el año con una gran fiesta en el Polideportivo Norte

Una tarde espléndida coronó el cierre anual del Programa Deportivo Social 2025, que alcanzó a más de 800 chicos de 6 a 12 años en 45 escuelas distribuidas en toda la ciudad. La actividad, realizada a las 18 h en el Polideportivo Norte, contó con la presencia del intendente Mauricio Davico; el secretario de Desarrollo Humano, Juan Ignacio Olano; el subsecretario de Cultura, Deportes y Juventud, Luis Castillo; los concejales Vanina Basaldúa, Juan Pablo Castillo y Raymundo Legaria; y el responsable del Área de Deportes, Alfredo Tolosa.

La ciudad acompañó masivamente esta propuesta municipal, que se afirma año tras año como un espacio de encuentro, formación y participación. Padres y familiares compartieron la jornada junto a los alumnos de las escuelas deportivas que funcionan en clubes de barrio y espacios comunitarios, donde se dictan 17 disciplinas de lunes a sábado.

Desde la Dirección de Deportes se subrayó el impacto social del programa: “El deporte es una herramienta decisiva para construir una sociedad más unida, saludable y con futuro. Para este gobierno municipal, el Programa Deportivo Social 2025 es una inversión directa en el bienestar de nuestros chicos y en la realidad cotidiana de cada barrio. Es el camino que queremos profundizar porque sabemos el impacto que genera”.

La fiesta combinó actividades recreativas, muestras de los trabajos finales y prácticas deportivas, dando cierre a un año en el que la participación, la cercanía y la contención fueron los ejes centrales. La propuesta incluyó actividades gratuitas, merienda, apoyo escolar para quienes lo necesiten y un seguimiento integral de la salud. Cada chico inscripto cuenta con seguro, control médico previo y la exigencia del calendario de vacunación completo para alumnos y padres.

