Guale DEPORTE

Las escuelitas deportivas cerraron el año con una gran fiesta en el Polideportivo Norte

Más de 800 chicos participaron del cierre del Programa Deportivo Social 2025.

29 Nov, 2025, 13:30 PM

Una tarde espléndida coronó el cierre anual del Programa Deportivo Social 2025, que alcanzó a más de 800 chicos de 6 a 12 años en 45 escuelas distribuidas en toda la ciudad. La actividad, realizada a las 18 h en el Polideportivo Norte, contó con la presencia del intendente Mauricio Davico; el secretario de Desarrollo Humano, Juan Ignacio Olano; el subsecretario de Cultura, Deportes y Juventud, Luis Castillo; los concejales Vanina Basaldúa, Juan Pablo Castillo y Raymundo Legaria; y el responsable del Área de Deportes, Alfredo Tolosa.

 

La ciudad acompañó masivamente esta propuesta municipal, que se afirma año tras año como un espacio de encuentro, formación y participación. Padres y familiares compartieron la jornada junto a los alumnos de las escuelas deportivas que funcionan en clubes de barrio y espacios comunitarios, donde se dictan 17 disciplinas de lunes a sábado.

 

Desde la Dirección de Deportes se subrayó el impacto social del programa: “El deporte es una herramienta decisiva para construir una sociedad más unida, saludable y con futuro. Para este gobierno municipal, el Programa Deportivo Social 2025 es una inversión directa en el bienestar de nuestros chicos y en la realidad cotidiana de cada barrio. Es el camino que queremos profundizar porque sabemos el impacto que genera”.

 

La fiesta combinó actividades recreativas, muestras de los trabajos finales y prácticas deportivas, dando cierre a un año en el que la participación, la cercanía y la contención fueron los ejes centrales. La propuesta incluyó actividades gratuitas, merienda, apoyo escolar para quienes lo necesiten y un seguimiento integral de la salud. Cada chico inscripto cuenta con seguro, control médico previo y la exigencia del calendario de vacunación completo para alumnos y padres.

 

DEPORTE POLIDEPORTIVO NORTE Municipalidad ACTIVIDADES

