Una mujer denunció a su ex pareja por violencia de género y el agresor fue detenido

Según relató la víctima, el agresor se presentó en su vivienda insultándola y agrediéndola verbalmente, conducta que —según indicó— fue habitual durante la relación y motivo de su separación.
Al advertir que la mujer había solicitado presencia policial, el individuo arrojó una silla en su dirección, aunque sin llegar a lesionarla. Luego intentó encerrarla dentro de la casa, situación de la que la mujer pudo escapar por sus propios medios.
Tras el arribo del personal policial, el hombre fue trasladado a Jefatura Departamental, donde quedó a disposición de la Fiscalía de Género para las actuaciones correspondientes.
