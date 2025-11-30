Finalizaron los trabajos en el Canal Clavarino. Una oficina de Seguridad Urbana se instalará en la zona

Durante más de 20 años, la esquina de Misiones y Clavarino mostró una postal triste: basura acumulada, chatarra oxidada, malezas que tapaban el paso y una desembocadura del canal con roturas que invitaban a esquivar el lugar. Nadie podía cruzar sin sentir que esa parte del barrio había quedado afuera de la ciudad y que era un lugar donde el abandono se veía, se olía y se vivía.

Sin embargo, esa misma esquina ahora luce distinta con la finalización de los trabajos de ampliación de la desembocadura del Canal Clavarino, una obra pensada para fortalecer el manejo del agua. Pero ahora también causa un impacto positivo al mejorar la vida social y urbana de ese sector de la zona norte de Gualeguaychú.

Este proyecto nació por iniciativa del intendente Mauricio Davico, quien durante las recorridas en campaña notó los problemas y ausencia de acciones por parte del Estado en la zona norte de la ciudad y decidió dar una solución, no sólo a los problemas estructurales, sino también a las falencias que los vecinos tienen a nivel urbano y social.

Con este objetivo en mente, el Presidente Municipal instruyó a sus funcionarios competentes para que tomaran carta en el asunto, y es en este contexto que se decidió realizar la ampliación de la desembocadura del Canal Clavarino, tanto para conseguir un mejor escurrimiento como para mejorar la vida a los vecinos del barrio.

Es así que estos últimos trabajos, realizados por personal municipal de la Secretaría de Desarrollo Territorial e Infraestructura con fondos propios, cambiaron el paisaje cotidiano.

Veredas nuevas reemplazan el barro eterno; cordones firmes ordenan la calle; barandas de seguridad protegen a cada peatón que atraviesa la zona. Lo que antes era un riesgo permanente, ahora ofrece tranquilidad y acceso. Además, la esquina ya no funciona como microbasural, ya que pasó de ser un borde relegado a convertirse en un punto de conexión.

La calle Clavarino se afirma como una arteria fundamental del norte, ya que es una de las pocas calles asfaltadas que llega hasta Boulevard De León, lo que permite una circulación más ágil del tránsito vehicular y favorece el desarrollo del barrio.

Además, el lugar ya espera una inversión que continúa esta transformación: una de las cinco Oficinas Urbanas de Seguridad proyectadas para reforzar la presencia territorial del Estado. La platea de hormigón está lista y las conexiones a las redes de agua potable, cloacas también; y se gestiona con la Cooperativa Eléctrica la bajada del servicio para el contenedor equipado que funcionará allí.

De esta manera, el barrio empieza a verse y sentirse mejor, y no solo en los planos técnicos sino también en la vida diaria. Ese espacio desprolijo, descuidado e inseguro que las personas evitaban, ahora recibe movimiento, cuidado y seguridad. Una obra que no solo ordena y soluciona el escurrimiento del agua en la ciudad, sino que además aporta vida urbana y social a una de las zonas que más lo necesita.

Los detalles de la obra

La intervención se realizó en la intersección de Misiones y Clavarino e incluyó la construcción de un conducto de cuatro vanos: tres de 2,20 metros de ancho y uno de 2,50 metros, todos de 1,20 metros de altura.

Su función consiste en encauzar con eficiencia las aguas pluviales provenientes de distintos barrios del norte hacia el río Gualeguaychú.

La estructura se ejecutó íntegramente en hormigón armado por personal propio, lo que permitió optimizar los recursos municipales y asegurar un control técnico directo desde la Dirección de Obras Públicas.

