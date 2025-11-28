Hay más de 800 inscriptos para la Colonia Municipal

A la propuesta pueden inscribirse de manera gratuita, niños, jóvenes y adultos y personas con discapacidad.

“Va a ser una Colonia con gran participación de la comunidad, tanto desde los más adultos, como los más pequeños. Estamos muy contentos”, señaló.

Las inscripciones permanecerán abiertas hasta el próximo mes de diciembre.

Las inscripciones podrán realizarse en los Centro de Atención Primaria de la Salud (CAPS), en el Centro Integrador Comunitario (CIC) o Nodos municipales más cercanos, de lunes a viernes de 8 a 12 h, así como también en las distintas áreas del Gobierno local según la edad de los participantes:

Niños de 3 a 5 años: en la Dirección de Educación (25 de Mayo 718)

Niños entre 6 y 12 años: en la Dirección de Deportes (Urquiza 1066),

Jóvenes de 13 a 18 años: en el Área de Juventud (2 de Abril y Schachtel)

Desde los 3 años en adelante: en el Área de Accesibilidad e Inclusión (San Martín 685)

Personas desde los 60 años: en el Área de Adultos Mayores (Luis N. Palma 691).

"Estamos hablando de 800 personas de mínima, pero creemos que vamos a poder sobrepasar. Para la planificación, nosotros precisamos la inscripción los niños, jóvenes y adultos", indicó Olano y agregó que alrededor de unos quince colectivos, estarán destinados a llevar a los participantes a la Colonia. Se busca garantizar además, la accesibilidad y la inclusión de personas con discapacidad.

"Entendemos que todas las colonias tienen que ser accesibles y estar preparadas para dar una verdadera integración", resaltó.

Las planillas de inscripción pueden ser retiradas los diferentes centros detallados, donde se les explicará cómo realizar la aptitud física y la autorización de los padres o tutores para participar de la actividad.