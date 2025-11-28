Anuncian un finde inestable y con descenso de temperaturas en Gualeguaychú

El pronóstico meteorológico habla de lluvias desde la mañana de este sábado en Gualeguaychú, y una situación de inestabilidad hasta el lunes de mañana.

Al mismo tiempo, se anticipa un importante descenso de temperatura para sábado y domingo, con mínimas de 17 y máximas de entre 21 y 23 grados.

En general, Entre Ríos se prepara para un fin de semana marcado por condiciones de tiempo inestable. El Servicio Meteorológico Nacional activó alertas amarillas por tormentas que se extenderán entre el sábado y el domingo en distintos sectores del territorio provincial.

En algunas zonas de Entre Ríos, la inestabilidad incluye alertas, como en Gualeguay y Victoria, con abundantes lluvias.

Para el domingo, las condiciones adversas se desplazarán hacia una porción más amplia del mapa entrerriano, alcanzando a Diamante, La Paz, Nogoyá, Paraná, Villaguay, Gualeguay y Victoria.