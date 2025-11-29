Carnaval con todos: “No había plata para plumas, el brillo más lindo fue el de los ojos de nuestros gurises”

Rodrigo Ipperi, artista y docente que trabajó en la organización del Carnaval con Todos realizado en la noche del viernes en el corsódromo, dijo en RADIO MÁXIMA que “no teníamos plata para plumas… el brillo más lindo fue el de los ojos de nuestros gurises y de sus familias”.

Ipperi destacó que trabajaron 83 docentes y equipos técnicos de profesionales de la discapacidad para presentar un espectáculo con la participación de las escuelas E.E.I. 12 “José Facio”, E.P.E.I. 18 “Santa Rita”, E.P.E.I. 15 “Taller Protegido Emanuel”, E.P.E.I. 23 “Emanuel”, C.E.T. ALIUM y la Asociación Síndrome de Down Gualeguaychú, que desarrollaron talleres de vestuario, percusión, danza, maquillaje, escenografía y producción escénica.

Sueño cumplido

“Se cumplió el sueño Había un grito de estos gurises que no se estaba escuchando, hay gritos aún latentes que hay que escuchar”, reflexionó.

“Fue una noche pensada en todos los detalles en esa pasarela que tanto nos identiica…”, agregó.

“El pilar de todo son las familias, que disfrutaron de ver a sus hijos en esa pasarela, una noche soñada y necesaria. Toda la ciudad se está haciendo eco del Carnaval con todos, la provincia también, fue algo revolucionario”.

Entendieron todo

Rodrigo Ipperi manifestó que “no fue el carnaval de los discapacitados, fue el carnaval con todos, se pudo ver a nuestros alumnos, pero también a la compañía de danzas, a los 96 chicos del La Salle que entendieron todo, a la tribuna activa que hacía coreo, a los intérpretes de la lengua de señas…al comienzo se escuchaba el viento en el silencio y había más de dos mil personas, y después fue llegando más gente…en ningún momento eso se sintió aburrido, fue natural. La primera escuadra fue de chicos con hipersensibilidad. Nuestros gurises pueden desfilar y también hacer trajes”.

Añadió que “además, en el corsódromo se habló de nuestra identidad, desde los aborígenes, la leyenda del toro y la víbora que representaron los chicos del Taller Emanuel…la gente se sintió parte…los chanaes, los guaraníes, los charrúas…y ni hablar de la predisposición de un montón de actores, como el sonido de Isaías Irigoytía y Fabián que pusieron al sonido, la canción de Fernando Alvarez, muchos actores que sumaron…”.

Finalmente, invitó “a todas las instituciones integrales a sumarse para la próxima, la ciudad necesitaba esta fiesta…”.