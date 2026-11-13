Davico participó de la apertura de Expo Moto 2026, declarada Fiesta Provincial

El intendente Mauricio Davico participó este viernes 13 de noviembre de la apertura oficial de la 12.ª edición de Expo Moto, realizada en el Teatro del Puerto. La ceremonia contó con la presencia de la viceintendenta Julieta Carrazza, el secretario de Gestión Turística, Adrián Romero, concejales, organizadores y representantes del sector del motociclismo.

Uno de los momentos centrales fue la entrega del Decreto provincial n.º 3112/2026, mediante el cual el Gobierno de Entre Ríos declaró Fiesta Provincial a Expo Moto Gualeguaychú. El reconocimiento, con una vigencia de cinco años, destaca la trayectoria del encuentro, que se realiza desde 2011, y su contribución a la actividad turística, comercial y cultural de la ciudad.

Durante el acto, Davico entregó el documento a los organizadores y los felicitó por el crecimiento de la propuesta. Asimismo, destacó el trabajo articulado entre el sector público y el privado, y señaló la importancia de estos acontecimientos para la economía local, especialmente por su impacto en hoteles, restaurantes, estaciones de servicio y comercios.

El intendente también valoró la ubicación estratégica de Gualeguaychú, su cercanía con importantes centros urbanos y con Uruguay, condiciones que favorecen la llegada de visitantes de diferentes puntos del país y del exterior.

Por su parte, Carrazza hizo entrega de la Resolución n.º 21/2026 del Honorable Concejo Deliberante, que declaró de Interés Municipal a la presente edición. La disposición reconoce la relevancia del encuentro para el sector motociclista y su aporte al movimiento turístico y comercial de la ciudad.

La exposición reúne este año a más de 130 marcas, entre fabricantes de motocicletas, empresas de accesorios, indumentaria y equipamiento técnico. Durante las tres jornadas se realizarán presentaciones de nuevos modelos, exhibiciones, pruebas de manejo, espectáculos de acrobacia y encuentros con referentes del mototurismo.

De acuerdo con los antecedentes incluidos en el decreto provincial, la edición de 2025 convocó a más de 26.000 asistentes, reunió a 78 marcas y contó con más de 4.500 motocicletas en exhibición, además de visitantes provenientes de siete países.

Además la organización del encuentro se financia íntegramente con capital privado, sin aportes ni subsidios de fondos públicos, mientras que el Gobierno de Gualeguaychú articula tareas de planificación y acompañamiento operativo mediante las áreas de Turismo, Defensa Civil, Tránsito, Cultura y Habilitaciones, entre otras.

Expo Moto continuará durante el sábado 14 y el domingo 15 de noviembre en los Galpones del Puerto, con actividades para aficionados, expositores y público en general.

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