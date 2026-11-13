Estudiantes de Gualeguay y Gualeguaychú se capacitaron en la Boleta Única de Papel

La iniciativa, impulsada por el Ministerio de Gobierno y Trabajo, recorre distintas localidades de Entre Ríos para preparar a la ciudadanía de cara a las elecciones provinciales, municipales y comunales de 2027.

En Gualeguay, la capacitación se realizó en la Escuela Normal con unos 120 estudiantes. Participaron la intendenta Dora Bogdan, el viceintendente Efraín Epele, el director provincial de Vinculación Ciudadana, Agustín Curuchet, funcionarios municipales y concejales.

En Gualeguaychú, la sede fue la Escuela Normal Superior Olegario Víctor Andrade (Enova), donde se reunieron unos 200 alumnos de cinco establecimientos educativos: la propia Escuela Normal Enova, la Escuela Nacional, la Escuela Defensores del Oeste, la Escuela Bértora y la Escuela Racing. Estuvieron presentes la directora departamental de Escuelas, Marta Irazábal de Landó; el coordinador general del Ministerio de Desarrollo Humano, Nicolás Magnano; el director de Relaciones Institucionales y Culto de la Municipalidad, Ricardo Rodríguez; la delegada de la Secretaría de Trabajo, Cecilia Britos, y la diputada provincial Lorena Arrozogaray.

"La implementación de un nuevo instrumento de votación requiere que los electores conozcan su funcionamiento, comprendan los pasos necesarios para emitir el sufragio y puedan ejercer su derecho con autonomía", señalaron.

Destacaron además que la convocatoria a estudiantes y comunidades educativas "adquiere especial relevancia en este proceso, porque permite incorporar a las nuevas generaciones al conocimiento de las instituciones, las reglas electorales y el ejercicio de la ciudadanía".

"De cara a 2027, el objetivo es que la Boleta Única de Papel llegue a las urnas acompañada de un proceso previo de información y formación en todo el territorio entrerriano, con criterios de transparencia, igualdad de acceso y fortalecimiento de la participación democrática", indicaron desde la Dirección de Asuntos Políticos del Ministerio de Gobierno y Trabajo.

Secretaría de Comunicación y Prensa del Gobierno de Entre Ríos