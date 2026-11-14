Avanzan las tareas de reconstrucción total de la calle Alem

Luego del desmonte del terreno, el levantamiento del empedrado existente y la colocación de la primera capa de asiento, el Gobierno de Gualeguaychú avanza con los trabajos de reconstrucción integral de calle Luis N. Alem, entre avenida Del Valle y Concordia.

La intervención comprende el tramo que se extiende por detrás del edificio de la Aduana hasta la sede de la Prefectura Naval Argentina, uno de los sectores más deteriorados de la ciudad, cuyo estado de abandono durante años había comprometido seriamente la circulación vehicular y peatonal.

“Vergüenza me da que una calle en una zona tan turística, como es Alem entre Del Valle y Concordia, que está a una cuadra de la Costanera y del río Gualeguaychú, esté tan detonada”, había expresado el intendente Mauricio Davico al anunciar el inicio de esta obra, considerada una intervención de importancia turística y una respuesta a una deuda histórica con la ciudad.

Actualmente, los equipos de la Secretaría de Desarrollo Territorial e Infraestructura trabajan en la construcción de una base de hormigón de 12 centímetros de espesor, sobre la que se colocará el revestimiento definitivo de pórfido mixto, con piezas de 10 × 10 × 6 centímetros.

El material se dispondrá mediante un diseño de arcos que aportará un acabado artesanal y permitirá mantener la continuidad estética con el tramo de calle Alem ubicado al norte de avenida Del Valle, donde ya se utiliza este tipo de pavimento.

En paralelo, comenzaron los trabajos de conformación de las cunetas laterales, que tendrán un metro de ancho y estarán revestidas con canto rodado sobre una base preparada para favorecer el escurrimiento del agua. Su tonalidad clara generará un contraste visual con el pórfido más oscuro de la calzada central.

Intervenciones previstas y mejoras en la circulación

Durante la próxima semana se realizará un corte total de tránsito en la intersección de Alem y avenida Del Valle, donde se construirá una conexión elevada entre ambos tramos de calle Alem. Esta intervención permitirá dar continuidad al recorrido y funcionará, además, como reductor de velocidad para los vehículos que circulen por la avenida.

El proyecto contempla también la construcción de rampas de hormigón armado para garantizar la accesibilidad, la instalación de barandas metálicas y la recuperación integral de las veredas, que tendrán superficies uniformes para facilitar el desplazamiento seguro de los peatones.

Asimismo, se incorporarán árboles autóctonos para mejorar el entorno paisajístico, mientras que los cordones elevados y escalonados estarán diseñados para reducir los daños que pudieran ocasionar eventuales crecidas del río.

Entre las próximas tareas se destacan la construcción de cordones en sectores donde actualmente no existen, la instalación de farolas de estilo colonial, similares a las ubicadas al norte de avenida Del Valle, y la colocación de bancos destinados al descanso y disfrute de vecinos y visitantes.

La propuesta integral combina funcionalidad y estética mediante superficies resistentes, mejoras en el drenaje, circulación peatonal segura, ordenamiento del tránsito y recuperación del paisaje urbano.

Municipalidad de Gualeguaychú

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