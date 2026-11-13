Confirman la grilla de artistas para la Fiesta de las Costumbres Argentinas en Pueblo Belgrano

Será la primera vez que la celebración tendrá rango de Fiesta Provincial, por lo que desde todas las áreas de gobierno de Pueblo Belgrano se está trabajando intensamente en la organización de la misma, sin dejar detalles librados al azar.

En cuanto a la convocatoria artística, fueron muchos los que presentaron su propuesta y finalmente quedó conformada la grilla de artistas que actuarán en el escenario principal.

El sábado 21 la actividad dará comienzo a las 18 horas y en el escenario se presentarán el Ballet La Fronteriza, Los Puebleros del Chamamé, el Ballet Legado Gaucho, el dúo Dos Trovadores, conformado por Rodrigo Ípperi y Agustín Aguiar, para un cierre a puro baile con Ké Sabor y la actuación final de Marcelo Teubner y su Conjunto.

Para el domingo 22 está prevista la presentación del Taller de Danzaterapia de Adultos Mayores de Pueblo Belgrano, la pareja de baile conformada por Sandra Cabrera y Gustavo Peretti, también actuará el músico paranaense Sebastián Rivas, el ballet Siembra Entrerriana, a cargo de Dalma Roldán, Brisa Rodríguez, En Yunta Malambo y el cierre estará a cargo del salteño Facundo López.

La Fiesta Provincial de las Costumbres Argentinas tendrá distintos puntos de atracción en sus dos días de desarrollo, con una gran Feria de Emprendedores y Artesanos que contará con más de 40 puestos, el Patio Gastronómico y Asador Criollo, Patio Cervecero y una gran variedad de actividades para compartir en comunidad.

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