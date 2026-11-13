Con una gala artística, el 18 de noviembre reabre sus puertas el Teatro Gualeguaychú

El Gobierno de Gualeguaychú invita a participar de la gala de reapertura del Teatro Gualeguaychú, que se realizará el próximo miércoles 18 de noviembre, a las 20, con un espectáculo de música y danza que marcará el regreso de la actividad artística al histórico escenario de calle Urquiza 705.

La celebración tendrá entrada libre y gratuita, con ubicación por orden de llegada, y permitirá a los vecinos reencontrarse con uno de los espacios culturales más emblemáticos de la ciudad, luego de los trabajos de reconstrucción integral del piso de la sala principal y de restauración de distintos sectores del edificio, realizados por el Gobierno municipal.

La gala contará con la actuación de la Orquesta Infanto Juvenil Yaguarí Guazú, creada en el año 2024 y dirigida por el músico y docente Santiago Veronesi. La agrupación, que forma parte del programa provincial de Orquestas, Bandas y Coros Infanto Juveniles, constituye un espacio de formación musical gratuita, integración y desarrollo artístico para niños y jóvenes de Gualeguaychú. Acompañarán a la orquesta municipal en parte de su repertorio, el Coro de Niños de la Escuela Coral n.º 2, Gustavo “Titi” Pauletti en bandoneón y Emilio Benetti en canto.

También se presentará el tenor Gabriel “Gabucho” Hernández, mientras que distintas academias e institutos de danza de la ciudad ofrecerán cuadros coreográficos que reflejarán la diversidad y riqueza de las expresiones artísticas locales.

Entre las instituciones que ya confirmaron su participación se encuentran Estudio Arte Fusión, de Giuliana Brelis; Academia Natalia Miño Raffo; Academia de Danzas Agustina Guimera; Ysis Instituto de Danzas; Recrearte, Espacio Recreativo Artístico Integral; Academia de Danzas Impacto; Instituto de Danzas Silvia Marchesini; Kuality; Jess Escuela de Baile; Instituto de Danza Doello Ruth Stefanía; Estudio de Danzas Elisa Zonis y Academia Pamela Rodríguez.

La participación de estas instituciones permitirá que el regreso del Teatro a la actividad se convierta en una celebración colectiva, con el protagonismo de artistas, docentes y estudiantes que forman parte del movimiento cultural de Gualeguaychú.

Un edificio histórico que recupera su esplendor

La reapertura será también una oportunidad para que el público conozca las obras ejecutadas en el edificio, declarado Monumento Histórico Nacional en 1997 y considerado uno de los principales exponentes del patrimonio arquitectónico y cultural de la ciudad.

La intervención más importante consistió en la reconstrucción integral del piso de la sala principal, luego del hundimiento parcial registrado en junio de 2025 como consecuencia del deterioro estructural provocado por una plaga que afectó durante años los soportes de madera.

Los trabajos comprendieron el retiro del antiguo entablonado, la instalación de 37 nuevas vigas estructurales, la incorporación de sistemas de ventilación y canalizaciones para instalaciones eléctricas y de sonido, y la recuperación de más del 80 % de las tablas originales de pinotea, que fueron tratadas y recolocadas.

La restauración incluyó, además, la recuperación de las butacas y el alfombrado, trabajos de pintura y reparación de paredes y zócalos, así como intervenciones en el escenario y sus accesos.

En el exterior se realizó una limpieza integral mediante hidrolavado de la fachada y posterior pintado; de sus ornamentos arquitectónicos, de la herrería artística del balcón y de la marquesina, lo que permitió recuperar la visibilidad de detalles y relieves originales del edificio.

De esta manera, el Gobierno de Gualeguaychú culmina una intervención destinada no solo a recuperar las condiciones de seguridad y funcionamiento de la sala, sino también a preservar sus características históricas y arquitectónicas para las próximas generaciones.

Una celebración abierta a la comunidad

Para ampliar las posibilidades de participación, se instalará una pantalla en el frente del edificio, desde donde se podrá seguir la ceremonia y disfrutar de las presentaciones artísticas.

Asimismo, la gala será transmitida en directo a través de los canales oficiales del Gobierno de Gualeguaychú, para que quienes no puedan concurrir también tengan la posibilidad de acompañar este acontecimiento cultural.

La reapertura del miércoles 18 marcará, además, el inicio de una programación especial que continuará durante los días siguientes, con espectáculos de danza, música y expresiones artísticas de distintos géneros, cuyas fechas y características se anunciarán oportunamente.

Con esta celebración, el Teatro Gualeguaychú volverá a abrir sus puertas como espacio de encuentro, creación y expresión cultural, recuperando su lugar en la vida artística y social de la ciudad.

Prensa municipal

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