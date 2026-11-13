 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Máxima Online Radio
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Máxima Online
Máxima Online
Máxima Online
Guale BOMBEROS

Se instaló un semáforo para facilitar la salida de emergencia de los Bomberos Voluntarios

El dispositivo, ubicado sobre calle Maipú, permite detener momentáneamente el tránsito cuando las unidades salen del cuartel para atender una emergencia.

13 Nov, 2026, 09:09 AM
Agregar MO en
Agregar MO en

Con el objetivo de mejorar las condiciones de seguridad vial en las inmediaciones del cuartel de Bomberos Voluntarios, se instaló un semáforo que permite ordenar la circulación sobre calle Maipú durante la salida de las unidades de emergencia.

 

La instalación surgió a partir de una reunión de trabajo realizada en el cuartel, de la que participaron representantes de la Agencia de Seguridad, integrantes de la Comisión Directiva y miembros del Cuerpo Activo de Bomberos. Durante el encuentro se evaluaron las condiciones de circulación en el sector y las dificultades que presentan las maniobras de los vehículos de gran porte.

 

El dispositivo permanece habitualmente con luz amarilla intermitente, que advierte a los conductores sobre la proximidad del cuartel y señala la necesidad de reducir la velocidad y circular con precaución.

 

Cuando una unidad debe salir para atender una emergencia, el personal de Bomberos activa manualmente la luz roja, que obliga a detener la circulación por calle Maipú para permitir la incorporación segura del vehículo a la vía pública. Una vez completada la maniobra, el semáforo retoma su funcionamiento habitual con luz amarilla intermitente.

 

La medida permite reducir los riesgos asociados a la salida de las autobombas y mejorar las condiciones de circulación en el sector, tanto para el personal de emergencia como para los demás conductores.

 

Municipalidad de Gualeguaychú

Temas

BOMBEROS Seguridad Vial Municipalidad TRÁNSITO

CONVERSACIÓN

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Máxima Online se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Más en Guale

Te puede interesar

Teclas de acceso