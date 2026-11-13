Se instaló un semáforo para facilitar la salida de emergencia de los Bomberos Voluntarios

Con el objetivo de mejorar las condiciones de seguridad vial en las inmediaciones del cuartel de Bomberos Voluntarios, se instaló un semáforo que permite ordenar la circulación sobre calle Maipú durante la salida de las unidades de emergencia.

La instalación surgió a partir de una reunión de trabajo realizada en el cuartel, de la que participaron representantes de la Agencia de Seguridad, integrantes de la Comisión Directiva y miembros del Cuerpo Activo de Bomberos. Durante el encuentro se evaluaron las condiciones de circulación en el sector y las dificultades que presentan las maniobras de los vehículos de gran porte.

El dispositivo permanece habitualmente con luz amarilla intermitente, que advierte a los conductores sobre la proximidad del cuartel y señala la necesidad de reducir la velocidad y circular con precaución.

Cuando una unidad debe salir para atender una emergencia, el personal de Bomberos activa manualmente la luz roja, que obliga a detener la circulación por calle Maipú para permitir la incorporación segura del vehículo a la vía pública. Una vez completada la maniobra, el semáforo retoma su funcionamiento habitual con luz amarilla intermitente.

La medida permite reducir los riesgos asociados a la salida de las autobombas y mejorar las condiciones de circulación en el sector, tanto para el personal de emergencia como para los demás conductores.

Municipalidad de Gualeguaychú