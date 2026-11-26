En horas del mediodía de este jueves, personal del Comando Radioeléctrico intervino en Playa Parador 1, tras recibir un llamado de una mujer de 34 años que manifestó haber sido amenazada por un hombre.

Según relató la denunciante, mientras se encontraba en el lugar, el individuo se presentó y comenzó a amenazarla verbalmente, advirtiéndole que la agrediría físicamente cuando la encontrara en la vía pública.

Ante esta situación, los efectivos policiales iniciaron un operativo de búsqueda que permitió localizar al sospechoso en la intersección de calles Andrade y San Lorenzo.

Tras tomar conocimiento de lo sucedido, la Fiscalía de Propiedad en turno dispuso la aprehensión del hombre, de 25 años, y solicitó que la mujer formalizara la correspondiente denuncia.