El ingeniero Aníbal García (Mat. 4928) presentó ante el intendente Mauricio Davico un pedido de información respecto a la obra de reasfaltado del Boulevard Pedro Jurado, ejecutada por administración municipal entre el 26 de febrero y el 27 de mayo de este año.

“Alertado por personal municipal, me acerque a la obra en cuestión observando la aparición de distintas manifestaciones de deterioro superficial en el pavimento, particularmente fisuraciones y sectores que han requerido intervenciones de bacheo y reparación en un período relativamente breve desde la finalización de los trabajos”, comienza el pedido presentado en la Municipalidad bajo el número de Expediente 6878/26.

En este documento, García señaló que las fisuras prematuras “no son una cuestión estética ni de mantenimiento ordinario, pueden indicar deficiencias de adherencia entre capas, compactación, espesor de mezcla, capacidad portante, drenaje o calidad de materiales”.

Por ello solicitó información técnica, como copia del proyecto ejecutivo, cómputo y presupuesto, espesores proyectados, estudios previos del pavimento existente, fórmula de trabajo de la mezcla, procedencia de agregados y ligante, registros de temperaturas, equipos utilizados, controles de calidad, ensayos de laboratorio, densidad, compactación y espesores ejecutados, e identificación de los responsables técnicos.

Acceso a la información pública

También, respaldado por la Ordenanza N°12.752, de Acceso a la Información Pública, pidió informes sobre los relevamientos de fisuras, las causas determinadas, el detalle de bacheos posteriores, superficies, materiales y costos, y si se prevén nuevas intervenciones.

Asimismo, el profesional solicitó que el Municipio disponga una evaluación técnica integral, con relevamiento y clasificación de fisuras, extracción de testigos, verificación de densidad, adherencia, estado de base y subbase y condiciones de drenaje.

Finalmente, García destacó que, según consulta realizada en el Colegio de Profesionales de la Ingeniería Civil de Entre Ríos (CPICER), no existe registro de ningún profesional matriculado en Ingeniería Civil como responsable de proyecto, representación técnica o dirección de obra, lo que constituiría una violación a la Ley Provincial N°8802, puntualmente a su Artículo N°10.

“La obra pública ejecutada con recursos municipales debe poder respaldarse con documentación técnica que permita verificar la calidad de los trabajos y la correcta utilización de los recursos públicos", remarcó García. Y cerró: “Por todo lo expuesto, solicito que la presente sea incorporada al registro administrativo correspondiente y que se dé respuesta expresa a cada uno de los puntos planteados, acompañando la documentación respaldatoria disponible, en el marco de la normativa vigente sobre acceso a la información pública”.