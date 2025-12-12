Reconocimiento del fracasado control del Gobierno entrerriano

Publicamos nota de opinión del abogado Ricardo Luciano:

Ayer se publicó en www.R2820.com un informe sobre el cobro en 11 meses de 3.106 millones de pesos por las guías de arena de sílice, demostrativo de que son UN FRACASO como organismo de control / fiscalización.

Ese importe dividido por lo que cobran por tonelada de arena de sílice que es de $2.550,00 significan 1.218.039 toneladas de arena de sílice teóricamente retiradas de nuestra provincia, PERO, los datos oficiales de donde la reciben dicen lo contrario

“Las canteras de Ibicuy y Diamante, en Entre Ríos, ofrecen un recurso más puro y de forma esférica, características valoradas por su capacidad para resistir presiones y mantener la conductividad de los pozos. Actualmente, esta provincia cubre más del 80% de la demanda local. No obstante, este salto cualitativo conlleva un desafío logístico de magnitud equivalente.

El traslado de millones de toneladas por camión desde el Litoral hasta Neuquén representa un desafío considerable en términos de costos, tiempos, infraestructura vial y seguridad. Las proyecciones de crecimiento refuerzan esta tensión: en 2024 se utilizaron aproximadamente 4 millones de toneladas de arena, y para todo el 2025 se espera superar los 5 millones, con un incremento del 20% impulsado por una mayor actividad de fractura”. FUENTE https://tradenews.com.ar//logistica-arena-vaca-muerta/Logística

El 80% de 5.000.000 de toneladas de arena son 4.000.000 de toneladas, si a esto le restamos las teóricamente “FISCALIZADAS” por el gobierno Entrerriano, nos da que se les escaparon del control DOS MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y UN MIL NOVECIENTOS SESENTEA Y DOS toneladas - 2.781.962 - traducido en pesos que no recaudaron da $7.094.003,100 SIETE MIL NOVENTA Y CUATRO MILLONES TRES PESOS CON 00/100.

En otras oportunidades informe de cómo es el sistema de fiscalización, las areneras tienen que presentar del 1 al 10 de cada mes en la secretaría de Minería una declaración jurada donde informan cuanta arena produjo en sus canteras, ergo, no hay un control oficial in situ, además, las guías que no son intervenidas en las rutas se pueden utilizar más de una vez.

Si vamos a la cantidad de camiones que significa lo que “FISCALIZARON” nos da: Cada camión en promedio transporta 30 m3 que pesan 45 toneladas, si dividimos las 1.218.039 toneladas que dicen haber controlado nos DA un movimiento de 27.067 camiones en 11 meses, se trabaja de lunes a sábados, 24 días por 11 meses es igual a 264 días, si lo dividimos por los camiones totales nos da 102 camiones diarios, ese volumen lo mueve una sola de las areneras que se encuentran instaladas en Ibicuy

Sin ponerse colorados alegan su propia torpeza.

Se sabe que en temas judiciales “Nadie puede alegar su propia torpeza o culpa”, que es entendida como deslealtad, fraude y cualquier causa contra las buenas costumbres y la ley, o que nadie puede aprovecharse de su propio dolo o torpeza e ilicitud para accionar en el fuero jurisdiccional.

Como controlan poco y mal y, además, creen que no nos ocupamos del tema quedan expuestos como el FRACASO que son como organismo de control.

Lo preocupante del tema es que esa deficiencia de 7 mil millones que no recaudan redunda en menos recursos para los entrerrianos.

Ricardo José Luciano

13.815.662

Abogado.

Temas OPINIÓN