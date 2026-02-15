Difunden el cronograma de castraciones gratuitas a partir del miércoles

Dicho programa está destinado a promover el cuidado responsable de las mascotas y el control poblacional.

Los horarios previstos son: gatos a las 8:30 y perros a las 9 h; en los casos de castraciones vespertinas: gatos 15 h y perros 15:30. Los turnos se solicitan al teléfono: 3446 543429.

- Miércoles 18: CIC Médanos (Lisandro de la Torre y 3 de Caballería).

- Jueves 19: Barrio Pereda (Rosa Regazzi 2.140).

- Viernes 20: -por la mañana- Urquiza al Oeste 2.766 (Parada 5).

- Viernes 20: -por la tarde- Sede del Puerto (Tiscornia casi Goldaracena).

Se recuerda a los vecinos la importancia de llevar a las mascotas con correa o transportador, y con 18 horas de ayuno sólido y 12 horas de ayuno líquido.

El Programa depende de la Subsecretaría de Ambiente y Seguridad Alimentaria y cuenta con un equipo interdisciplinario encargado de cumplir con el calendario permanente de castraciones.

