Guale MASCOTAS

Difunden el cronograma de castraciones gratuitas a partir del miércoles

El Gobierno de Gualeguaychú continúa con el programa de castraciones gratuitas para perros y gatos en distintos barrios de la ciudad. Los turnos se solicitan al 3446-543429.

15 Feb, 2026, 20:04 PM

Dicho programa está destinado a promover el cuidado responsable de las mascotas y el control poblacional.

 

Los horarios previstos son: gatos a las 8:30 y perros a las 9 h; en los casos de castraciones vespertinas: gatos 15 h y perros 15:30. Los turnos se solicitan al teléfono: 3446 543429.

 

- Miércoles 18: CIC Médanos (Lisandro de la Torre y 3 de Caballería).

 

- Jueves 19: Barrio Pereda (Rosa Regazzi 2.140).

 

- Viernes 20: -por la mañana- Urquiza al Oeste 2.766 (Parada 5).

 

- Viernes 20: -por la tarde- Sede del Puerto (Tiscornia casi Goldaracena).

 

Se recuerda a los vecinos la importancia de llevar a las mascotas con correa o transportador, y con 18 horas de ayuno sólido y 12 horas de ayuno líquido.

 

El Programa depende de la Subsecretaría de Ambiente y Seguridad Alimentaria y cuenta con un equipo interdisciplinario encargado de cumplir con el calendario permanente de castraciones.

MASCOTAS

