Guale POLICIALES

Intentaron abrir un auto en la madrugada y fueron detenidos

Una mujer de 25 años y un joven de 23 fueron aprehendidos por tentativa de hurto tras un llamado al Comando Radioeléctrico. El hecho ocurrió en la zona de Rioja y República Oriental.

13 Feb, 2026, 11:01 AM

Dos personas fueron aprehendidas en la madrugada del viernes, alrededor de las 2 horas, luego de ser sorprendidas intentando abrir un vehículo estacionado en la vía pública.

 

El procedimiento fue realizado por personal del Comando Radioeléctrico, que acudió a la intersección de Rioja y República Oriental tras un llamado que alertaba sobre dos individuos en actitud sospechosa.

 

Al llegar al lugar, los efectivos fueron advertidos de que un hombre, que vestía campera roja, y una mujer intentaban forzar un automóvil. En ese momento, constataron la presencia de un Renault Clio con la puerta trasera derecha entreabierta y signos evidentes de manipulación.

 

De inmediato, se procedió a la identificación de los sospechosos, tratándose de una mujer de 25 años y un joven de 23. La Fiscalía en turno dispuso la aprehensión de ambos por el delito de tentativa de hurto.

 

La mujer fue trasladada a la Comisaría del Menor y la Mujer, mientras que el joven quedó alojado en sede policial, ambos a disposición de la Justicia.

