El Cementerio Norte funcionará con normalidad durante el fin de semana largo

El Gobierno de Gualeguaychú comunica a la comunidad que el Cementerio Norte funcionará con total normalidad durante el próximo fin de semana largo. Con el objetivo de facilitar las visitas y la realización de trámites, el servicio no se verá afectado por los feriados de Carnaval.

De esta manera, tanto el acceso al predio como la atención administrativa se desarrollarán sin modificaciones, permitiendo a los vecinos organizar sus visitas con previsibilidad y sin interrupciones en la prestación.

Asimismo, los servicios de guardia y mantenimiento operarán de manera habitual durante todo el período, asegurando el funcionamiento integral del predio.

Cronograma de atención

Administración: trámites en general.

Horario del predio: abierto en horario corrido durante las cuatro jornadas.

Sábado: 07:00 a 19:00 hs

Domingo: 07:00 a 19:00 hs

Lunes (feriado): 07:00 a 19:00 hs

Martes (feriado): 07:00 a 19:00 hs

Para consultas, la comunidad puede comunicarse al WhatsApp 3446 67 9939 o acercarse dentro del horario establecido para recibir asesoramiento y realizar los trámites correspondientes.

Municipalidad de Gualeguaychú