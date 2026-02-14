 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Máxima Online Radio
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Máxima Online
Máxima Online
Máxima Online
Guale CEMENTERIO NORTE

El Cementerio Norte funcionará con normalidad durante el fin de semana largo

El Gobierno de Gualeguaychú informa que el Cementerio Norte mantendrá su esquema habitual de atención durante las cuatro jornadas del fin de semana largo, garantizando el acceso al predio y la realización de trámites administrativos.

14 Feb, 2026, 16:55 PM

El Gobierno de Gualeguaychú comunica a la comunidad que el Cementerio Norte funcionará con total normalidad durante el próximo fin de semana largo. Con el objetivo de facilitar las visitas y la realización de trámites, el servicio no se verá afectado por los feriados de Carnaval.

 

De esta manera, tanto el acceso al predio como la atención administrativa se desarrollarán sin modificaciones, permitiendo a los vecinos organizar sus visitas con previsibilidad y sin interrupciones en la prestación.

 

Asimismo, los servicios de guardia y mantenimiento operarán de manera habitual durante todo el período, asegurando el funcionamiento integral del predio.

 

Cronograma de atención

Administración: trámites en general.

Horario del predio: abierto en horario corrido durante las cuatro jornadas.

Sábado: 07:00 a 19:00 hs

Domingo: 07:00 a 19:00 hs

Lunes (feriado): 07:00 a 19:00 hs

Martes (feriado): 07:00 a 19:00 hs

 

Para consultas, la comunidad puede comunicarse al WhatsApp 3446 67 9939 o acercarse dentro del horario establecido para recibir asesoramiento y realizar los trámites correspondientes.

 

Municipalidad de Gualeguaychú

Temas

CEMENTERIO NORTE Municipalidad Servicios

CONVERSACIÓN

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Máxima Online se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Más en Guale

Te puede interesar

Teclas de acceso