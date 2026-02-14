La Dirección del Hospital mantuvo un encuentro por la reactivación de la obra del Hospital Bicentenario

De la reunión participaron, por el Ministerio de Planeamiento, Sebastián Arduino y Gastón Langui; por el Ministerio de Salud, desde el área de Recursos Materiales, Miriam Villalba; y por la obra/empresa, Leopoldo Santoni.

Durante el encuentro se abordaron aspectos vinculados a la reactivación de la obra, el plan de trabajo previsto y la organización de tareas iniciales de limpieza por sectores, con el objetivo de avanzar de manera ordenada hacia la finalización del proyecto.

La Dra. Andrea Martins, valoró la instancia de diálogo y articulación. “Fue una excelente reunión en la que se acordaron los pasos a seguir y un plan de trabajo conjunto. También se estableció la modalidad de intervención, teniendo en cuenta que el hospital debe continuar funcionando con normalidad. Es fundamental, además, evaluar de qué manera podemos contribuir al avance de la obra, especialmente en relación con la planificación del futuro hospital”, expresó.

La reactivación del Hospital Bicentenario constituye un paso significativo para el fortalecimiento del sistema sanitario regional, ya que permitirá ampliar la capacidad operativa y mejorar la respuesta asistencial en el departamento Gualeguaychú.

Desde el Hospital Centenario se continuará trabajando de manera articulada con los organismos provinciales y las áreas técnicas involucradas, acompañando el proceso que permitirá avanzar hacia la concreción definitiva de una obra estratégica para la salud pública.