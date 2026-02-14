 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Máxima Online Radio
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Máxima Online
Máxima Online
Máxima Online
Guale HOSPITAL BICENTENARIO

La Dirección del Hospital mantuvo un encuentro por la reactivación de la obra del Hospital Bicentenario

En el marco del proceso de reactivación de la obra del Hospital Bicentenario de Gualeguaychú, el equipo directivo del nosocomio mantuvo un encuentro de trabajo con autoridades provinciales y representantes de la empresa responsable de la ejecución.

14 Feb, 2026, 15:43 PM

De la reunión participaron, por el Ministerio de Planeamiento, Sebastián Arduino y Gastón Langui; por el Ministerio de Salud, desde el área de Recursos Materiales, Miriam Villalba; y por la obra/empresa, Leopoldo Santoni.

 

Durante el encuentro se abordaron aspectos vinculados a la reactivación de la obra, el plan de trabajo previsto y la organización de tareas iniciales de limpieza por sectores, con el objetivo de avanzar de manera ordenada hacia la finalización del proyecto.

 

La Dra. Andrea Martins, valoró la instancia de diálogo y articulación. “Fue una excelente reunión en la que se acordaron los pasos a seguir y un plan de trabajo conjunto. También se estableció la modalidad de intervención, teniendo en cuenta que el hospital debe continuar funcionando con normalidad. Es fundamental, además, evaluar de qué manera podemos contribuir al avance de la obra, especialmente en relación con la planificación del futuro hospital”, expresó.

 

La reactivación del Hospital Bicentenario constituye un paso significativo para el fortalecimiento del sistema sanitario regional, ya que permitirá ampliar la capacidad operativa y mejorar la respuesta asistencial en el departamento Gualeguaychú.

 

Desde el Hospital Centenario se continuará trabajando de manera articulada con los organismos provinciales y las áreas técnicas involucradas, acompañando el proceso que permitirá avanzar hacia la concreción definitiva de una obra estratégica para la salud pública.

Temas

HOSPITAL BICENTENARIO OBRA TRABAJO REUNIÓN PROYECTO

CONVERSACIÓN

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Máxima Online se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Más en Guale

Te puede interesar

Teclas de acceso