 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Máxima Online Radio
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Máxima Online
Máxima Online
Máxima Online
Guale EL TIEMPO

Volvió a llover en Gualeguaychú y regresa alguna inestabilidad para el finde largo

El exdirector de Defensa Civil, Daniel Hernández, informó en RADIO MÁXIMA que hasta la mañana de este viernes habían caído 9 milímetros, y se anticipa un viernes limpio.

12 Feb, 2026, 12:01 PM

Para el fin de semana, Hernández dijo que habrá alguna inestabilidad, pero en principio no correrían riesgo las tres noches programadas del Carnaval, que son sábado, domingo y lunes.

 

“Mañana estará limpio y despejado. El sábado poca cantidad de lluvia. El domingo está un poco más complejo y es probable que durante el día tengamos precipitaciones, no de gran intensidad, sobre todo durante la mañana”, anticipó Hernández.

 

En tanto que, para los últimos días de la semana que viene, se esperan algunas precipitaciones.

Temas

EL TIEMPO

Más en Guale

Te puede interesar

Teclas de acceso