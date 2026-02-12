Volvió a llover en Gualeguaychú y regresa alguna inestabilidad para el finde largo

Para el fin de semana, Hernández dijo que habrá alguna inestabilidad, pero en principio no correrían riesgo las tres noches programadas del Carnaval, que son sábado, domingo y lunes.

“Mañana estará limpio y despejado. El sábado poca cantidad de lluvia. El domingo está un poco más complejo y es probable que durante el día tengamos precipitaciones, no de gran intensidad, sobre todo durante la mañana”, anticipó Hernández.

En tanto que, para los últimos días de la semana que viene, se esperan algunas precipitaciones.