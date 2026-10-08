Diez sensores monitorean la cuenca del río Gualeguaychú para prevenir crecidas

Nicolás Bozzani, director de Defensa Civil de Gualeguaychú, informó en RADIO MÁXIMA que “la cuenca del río Gualeguaychú tiene 10 sensores operativos y a nosotros eso nos da mucha información sobre lo que pasa río arriba, y en episodios de lluvia uno puede ver cómo va a impactar. Por ejemplo, se puede estimar en cuánto puede llegar el agua acumulada. Hoy estamos estimando con mediana certeza de una semana”.

Agregó que “ahora estamos incorporando la cuenca del Arroyo Gualeyán, debajo de la ruta 14, que impacta bastante y cuando está baja también nos sirve de pulmón. El Arroyo hoy tiene un sensor que nos permite seguir el desarrollo de la cuenca, ya está en funcionamiento y está en la etapa de calibración”.

Detalló Bozzani que “son 10 sensores en la cuenca, 3 son del municipio, 4 son de la Provincia y pertenecen a otra empresa, y 3 nacionales. En los que son del municipio, la empresa proveedora los diseña, los construye y los opera, y se hace cargo de la calibración y el mantenimiento. Los provinciales son operados por otra empresa. Esos siete están en manos del municipio. En los que maneja el Instituto Nacional del Agua (INA) ha habido alguna demora para reparación en su momento y ahora están bastante aceitados”.

Indicó también que “los del municipio toman datos cada 15 minutos, los provinciales cada 5 minutos, y los nacionales funcionan de manera muy similar con mediciones cada cuatro horas. Cada hora, nosotros revisamos la información”.

Las variables a considerar

Bozzani analizó que “los sensores nos ayudan aguas arriba, a partir de la acumulación de agua y así tenemos un preaviso, cuanto más lejos sea, más tiempo nos da para reaccionar. Otra variable tiene que ver con lo climático y con el desempeño del río Uruguay. En el caso de la represa de Salto Grande, es mucho más certero, y ahí tenemos previsión por cuatro días”.

En cuanto a lluvias en la región, manifestó que “hoy hay un pronóstico de anomalía de lluvias del Servicio Meteorológico Nacional, donde la posibilidad de tener lluvias anómalas se ubica entre un 40 y un 50 por ciento para el trimestre, ese es el porcentaje de posibilidad de lluvias por encima de lo normal”.